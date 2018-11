Juan Matute defiende a Oviedo y a la Ley de Fortalecimiento

Luego del peligro de modificarse la Ley de Fortalecimiento de la FPF y como consecuencia la posible sanción de la FIFA, Juan Matute, secretario general de la federación defendió a Edwin Oviedo de las acusaciones sobre la intención de mantenerse al mando del máximo ente del fútbol peruano, además se refirió a la denominada ‘ley Oviedo’ y su funcionamiento.

“Esta Ley de Fortalecimiento nos permitió jugar y participar de forma muy tranquila y sin ningún proceso de sanción antes del Mundial de Rusia 2018. Esta ley es absolutamente ajena a cualquier interés personal o particular, mucho menos de Edwin Oviedo. Si él hubiese querido atornillarse en el poder, hubiera convocado a elecciones con Perú clasificado al Mundial y ahí hasta su enemigo votaba por él. Debemos alejar los intereses particular de esta gestión que le está devolviendo el fútbol al Perú", manifestó Matute a Fox Sport.

Asimismo aseguró que entiende la posición de la FIFA, y explicó que de proceder la sanción afectará al fútbol nacional y a la imagen que consiguió la FPF tras conseguir buenos resultados en los últimos años, enfatizando que los integrantes de la federación no tienen nada que ver con sus decisiones.

"La FIFA no me ha manifestado sentirse burlada por lo que está pasando pero sí encuentro preocupación en ellos. Estas cartas que han enviado son muy serias y pensadas, no han sido dictadas por nosotros. Además, ellos no aceptarían que le enseñemos parte de la realidad para que no conozcan todo el entorno y circunstancias que vive el Perú actualmente. La FPF ha hecho grandes transformaciones a nivel mundial y ha establecido un gobierno corporativo con órganos independientes. Somos una institución modelo y bien considerada internacionalmente", sentenció.