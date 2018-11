Valencia vs Young Boys EN VIVO en duelo por la Champions League

Valencia recibe a Young Boys EN VIVO en el Estadio de Mestalla el miércoles a las 12:55 p.m. en el partido del Grupo H, correspondiente a la cuarta fecha de la Champions League. La transmisión estará a cargo de FOX Sports, además podrás seguir el minuto a minuto vía Libero.pe.

Con remotas posibilidades de pasar de ronda, tanto Valencia como Young Boys asumen el duelo con la esperanza de avanzar, siempre y cuando el resultado que deje Juventus y Manchester United lo permita, sobre todo para los españoles.

El equipo de Marcelino García Toral, ubicado en el tercer lugar el Grupo H con 2 puntos espera sumar su primera victoria de la competencia, luego de perder ante Juventus y empatar ante Manchester United y ante los suizos.

Aunque tendrá la ventaja de jugar en casa, la escuadra ‘blanquinegra’ tendrá que saber suplir bien las ausencias de Cheryshev, Murillo, Dani Parejo y Piccini (por lesión), sin embargo, Batshuayi llevará la batuta para hacer un buen papel.

En la otra cara de la moneda, los pupilos de Gerardo Seoane se ubican en una peor posición al estar en la cola de la tabla con una unidad, conseguida en el empate ante el club español. Sin embargo, el honor es una gran motivación para sacar adelante el compromiso.

La única vez que Valencia y Young Boys se vieron las caras fue el viernes 23 de octubre, en la tercera jornada de la Champions League. El compromiso terminó con empate a 1. Hoarau anotó para los suizos, mientras que, Batshuayi marcó para los españoles.

Probables alineaciones del Valencia vs. Young Boys:

Valencia: Neto; Wass, Gabriel, Garay, Gayà; Soler, Coquelin, Kondogbia, Guedes: Rodrigo, Batshuayi.

DT. Marcelino García Toral

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Von Bergen, Benito; Fassnacht, Sow, Sanogo, Sulejmani; Hoarau, Assalé.

DT. Gerardo Seoane.

Guía de canales del Valencia vs. Young Boys:

Horarios del Valencia vs. Young Boys:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12:55 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 11:55 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1:55 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2:55 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6:55 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir en vivo y en directo Online el Valencia vs Young Boys?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Valencia vs Young Boys. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.