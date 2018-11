Zlatan Ibrahimovic califica de "ridículo" a la situación de Paul Pogba [VIDEO]

Nadie cuestiona el gran nivel futbolístico que tiene Paul Pogba. Intenta ser siempre el que se pone el hombro al equipo en los momentos difíciles que atraviesa el Manchester United, pero su mala relación con José Mourinho ha hecho que quiera cambiar de equipo para la mitad de temporada o, en todo caso, al final de la misma.

Zlatan Ibrahimovic, exjugador de Manchester United y actual delantero de Los Angeles Galaxy, salió en su defensa y ha criticado a todas las personas que hablan mal sobre el francés. De una manera elegante, los ha invitado a analizar lo que fue la carrera futbolística de cada uno antes de criticar a los demás.

"Creo que la situación de Pogba se ha convertido en un problema que es un poco ridículo. Todo el mundo le está criticando. Cualquier cosa mala que pasa, 'es culpa de Pogba'", fueron las primeras palabras de Zlatan en una entrevista que concedió para 'Four Four Two'. En ese sentido, quiso seguir subrayando acerca del tema.

"La gente habla solo porque quiere la atención, esperan milagros cada segundo. Tienen que relajarse y mirarse en el espejo. Especialmente los exjugadores, que se pregunten qué hacían ellos cuando jugaban, porque no lo hacían mucho mejor. Eso te lo puedo asegurar. Yo he jugado contra ellos. Algunos eran mejores, otros peores, algunos se pensaban que eran buenos y no lo eran...

Deberían callarse todos y preocuparse de sus propios problemas, pero les pagan por hablar", fueron las últimas palabras de Zlatan Ibrahimovic.