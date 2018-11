Emanuel Herrera le ha marcado a 14 de los 15 equipos en enfrentó este año en el Descentralizado. ¿Cuál le faltó?

El último miércoles Emanuel Herrera llegó a los 37 goles en el Torneo Descentralizado 2018, alcanzado el récord que consiguió Eduardo Esidio en el 2000 con camiseta de Universitario de Deportes como máximo artillero en una temporada. Este año, el argentino le marcó a 14 de los otros 15 equipos en competencia. ¿A qué cuadro no le pudo convertir en la temporada?

El delantero de Sporting Cristal tiene como víctima predilecta a Alianza Lima, al que le marcó seis dianas en tres partidos. A Sport Boys y Ayacucho FC les hizo cinco dianas, mientras que la 'U' tres.

¿Qué equipo no padeció este año la pólvora de la 'Maquinaria'? Pese a que enfrentó en tres oportunidades al UTC, Herrera no pudo convertirle un solo tanto con la divisa celeste y en lo que resta del año ya no lo enfrentará, por lo que deberá esperar hasta el 2019.

Eso sí, el 'che' sí pudo vacunar tres veces al 'Gavilán' en la primera mitad del 2017, cuando defendió al FBC Melgar.

ASÍ SE DISTRIBUYEN LOS GOLES DE HERRERA EN EL 2018

Alianza Lima: 6

Sport Boys: 5

Ayacucho FC: 5

Universitario: 3

Sport Rosario: 3

Unión Comercio: 3

San Martín: 2

Comerciantes Unidos: 2

Deportivo Municipal: 2

Real Garcilaso: 2

Binacional: 1

Academia Cantolao: 1

FBC Melgar: 1

Sport Huancayo: 1

EL DATO

Herrera tiene contrato hasta el 2019, pero la directiva rimense quiere ampliarle el mismo hasta el 2021.