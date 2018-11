"Mañana le rompemos el c... a River": El exabrupto de un expresidente de Boca en la previa de la final de la Copa Libertadores

Pese a que se ha hecho un llamado de paz para el partido entre Boca Juniors y River Plate por la final de la Copa Libertadores, cada persona vive el clásico a su manera. Este es el caso de Juan Carlos Crespi, expresidente bostero, quien tuvo fuerte declaraciones hacia el cuadro rival.

En una entrevista brindada para el medio argentino 'Clarín', Crespi fue directo y polémico con respecto al resultaod de mañana en la 'Bombonera': "Mañana les rompemos el culo, ganamos dos a cero, olvídate".

Además, habló sobre la ausencia de Marcelo Gallardo y qué es lo que haría con él: "Si la organización me autoriza, yo voy a donde él vaya a estar y lo llevo de la mano hasta el banquillo. Les queremos ganar a todos juntos y no que después digan que ganamos porque Gallardo no estaba".

Incluso, el exmandamás del club tuvo palabras para la actual directiva xeneize sobre el alto precio de las entradas: "Cómo puede ser que un tipo no pueda ir por eso. Fue durante todo el año y ahora no puede ir por el precio. Hubiera comprado todo el campo yo, me hubiera plantado en la puerta y hubiera preguntado si la gente es de Boca para darles las entradas".