Lionel Messi sobre la Liga Santander: "Está más competitiva que nunca"

Lionel Messi, astro argentino del Barcelona, habló claro y directo para los medios de comunicación que estuvieron presentes durante la ceremonia de gala en la entrega de los premios de la temporada pasada. En esta, 'La Pulga' recibió los premios que lo han aceditado como el 'Pichichi' (goleador de la 2017/2018) y también el de mejor jugador del curso.

El atacante argentino habló sobre la actual temporada, en la que Barcelona está en la cima pero con ciertos declives que lo están complicando. "Está más competitiva que nunca y cualquiera le gana a cualquiera. Eso es bueno para LaLiga, para el espectador y ojalá que siga así bastante tiempo", fueron las palabras de inicio de Messi que habló de todo.

También le pidieron que escoja uno de los 34 goles que anotó la temporada pasada, pero el rosarino no tuvo elección para alguno en especial debido a que no recuerda bien sus dianas. "No sé, la verdad que así en frío ni me acuerdo, tendría que repasarlos y verlos, pero siempre me quedo con la importancia que tienen los goles más que con su belleza".

Esta gala es organizada por el diario 'Marca' y Lionel Messi está seguro de que puede estar parado ahí mismo el próximo año, pero para eso deberá empezar a trabajar duro. Su lesión al codo le generó un poco de temor al volver a las canchas. "Un poco de miedo por el codo porque no había tenido mucho contacto, pero a medida que pasaba el partido me fui soltando. Tenía ganas de estar en la cancha", finalizó.