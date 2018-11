¿Cuánto tiempo será suspendido Gonzalo Higuaín tras efusivo reclamo a árbitro?

Luego del efusivo reclamo que Gonzalo Higuaín realizó al árbitro en la derrota de AC Milan ante, el Comité de Competición de la Serie A sancionó rígidamente al argentino con dos fechas de suspensión en el torneo italiano.

La reacción desmedida del ‘Pipita’ tendrá como consecuencia su ausencia en las próximas dos fechas de la Serie A, es decir no alineará el once de Milan ante Lazio y Parma, sin embargo, no peligra su participación en la Europa League, este jueves 29 ante Dudelange.

Lo cierto es que Gonzalo Higuaín pudo tener una sanción más drástica, pero el árbitro del compromiso, Paolo Mazzoleni, no registró ningún insulto o agresión verbal por el exJuventus, sin embargo, informó que la reacción fue excesiva.

Por su lado, el delantero pidió disculpas, reconociendo que su actitud fue exagerada. "Debo disculparme con el equipo, el entrenador y los hinchas por lo que hice. El árbitro sabe lo que le dije, pero creo que los árbitros deberían entender las situaciones y las reacciones que pueden surgir en un partido", manifestó.

Además, previo a conocer la decisión del comité de la Serie A, Cristiano Ronaldo sostuvo que espera que su excompañero no reciba un duro castigo. "Le decía de no pasarse con el árbitro, no quería que le sancionaran. Él estaba muy nervioso, estaba perdiendo, pero no hizo nada malo y espero que no llegue una sanción dura", declaró.

EL DATO

Gonzalo Higuaín volverá a la Serie A para la fecha 15 en el Milan vs Torino.