Nike lanzaría camiseta especial del Barcelona para celebrar los 20 años de patrocinio [FOTOS]

A través de las redes sociales viene circulando una camiseta del Barcelona que podría salir a la venta las próximas semanas en edición limitada. Un diseño bastante particular que ha recibido algunos elogios, pero también varias críticas.

Según cuentas de Twitter, la 'mica' será lanzada en breve por Nike para los 20 años del contrato de patrocinio con el Barça.

El modelo pretende juntar en una sola camiseta todos los modelos que usó el conjunto azulgrana a lo largo de estas dos décadas.

Pese a que aún no hay un pronunciamiento ni del club ni de la marca trasnacional norteamericana, todo indica que la indumentaria ya está lista. Falta por confirmar si la camiseta será utilizada por el primer equipo o solo es un modelo de colección.

