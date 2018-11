Sergio Ramos arremete contra Lovren previo a la Liga de Naciones

La selección española enfrentará a su similar de Croacia por la cuarta jornada de la Liga de Naciones UEFA. Ante la espera, Sergio Ramos calentó la previa al responder las declaraciones que realizó Dejan Lovren criticando su rendimiento.

"Lo dije la última vez, hay gente que por su frustración u otros motivos... No seré yo quien conteste porque el tiempo pone a cada uno en su sitio, a la gente que se quiera ganar tres portadas de periódicos o tres telediarios, que se ganen su nombre en el campo y no hablando de nadie más", declaró el capitán de España.

También, el zaguero sevillano tomó de buena manera las críticas de los hinchas del Real Madrid. "Llevo 14 años y me han pitado un día, así que me puedo dar por contento. La crítica no me va a llevar a tocar fondo, lo importante es sacar los resultados".

Además, Ramos reconoció su predisposición en subir al ataque y ser autor de numerosos goles. "Siempre la labor de un defensa es defender y mantener la seguridad atrás, si además puedes aportar goles, mejor que mejor. Muchas veces solo se recuerdan los goles, en mi caso lo he podido hacer con frecuencia y eso es buena señal, de que se trabaja la estrategia".