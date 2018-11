La dura crítica de MisterChip contra David de Gea tras el España vs Croacia

Exsten jugadores de club y de selección. David de Gea puede ser el fiel reflejo de aquella máxima. En el Manchester United ofrece un nivel espectacular al punto de ser considerado top3 en el mundo. Sin embargo, su situación cambia totalmente cuando defiende a España.

En el Mundial Rusia 2018 ya se pudo ver el bajo rendimiento de David de Gea cuando juega con 'La Roja' y en Zagreb no hizo más que confirmarse dicha mala imagen del futbolista de 28 años.

El arquero del Manchester United falló en los dos goles de Tin Jedvaj, claves para el triunfo por 3-2 de Croacia ante España, y en las redes sociales las críticas no se hicieron esperar.

Uno de los que tomó la palabra fue MisterChip. El estadístico español, a través de sus redes sociales, dejó en claro que De Gea no es un "portero de clase mundial" y sacó a relucir las diferencias que tiene con Iker Casillas.

"Un portero de clase mundial es un portero que marca diferencias en los partidos grandes y que, a menudo, para lo que los mortales pensamos que es difícil de parar. Hace tres años teníamos uno de esos. Lamentablemente, ya no", fue el mensaje de Alexis Tamayo en Facebook.

Con este resultado, España ya no depende de sí misma para clasificar al Final Four de la UEFA Nations League. Ahora debe esperar un empate entre Inglaterra y Croacia para avanzar, un triunfo de cualquiera lo deja eliminado.

David de Gea se volvió indiscutible en la selección española desde fines de 2015 cuando decayó el nivel de Iker Casillas.

#OJOALDATO - España ha recibido 3+ goles en dos partidos consecutivos (2-3 Inglaterra y 3-2 Croacia). No pasaba desde hacía 27 años (3-1 en Francia y 2-4 contra Hungría, en 1991). Y en dos partidos NO amistosos seguidos no sucedía desde 1950.



Creo que sobran los comentarios.