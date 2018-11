¿Giovanna Lancelloti es la nueva conquista de Neymar? [FOTOS]

Neymar Junior parece haber encontrado a quien sería su nueva conquista. En los últimos días se viene hablando de que el astro brasileño del Paris Saint-Germain estaría saliendo con la actriz brasileña Giovanna Lancelloti. Tiene 25 años y en estos precisos momentos se encuentra en la misma ciudad que el futbolista: Londres.

Instagram ha sido la red social que los estaría delatando debido a que han intercambiado comentarios en una foto que la actriz publicó. Neymar le dijo que no sabía que ella estaba por Londres y la respuesta no se hizo esperar por mucho tiempo: "Yo no sabía que estabas en Europa", escribió la actriz brasilera.

¿Y Bruna Marquezine? Como se recuerda, el futbolista de la Selección de Brasil rompió su relación con la actriz de 23 años hace unas semanas y han habido rumores de que ella ya tiene otra relación. Con Neymar estuvo durante varios años e incluso se rumoreó que ambos estaban planeando casarse en los próximos meses.

La hermana de Giovanna Lancelloti, Gabriela, declaró hace unas semanas para una revista brasileña en la que indicó que Neymar siempre estuvo tras los pasos de Giovanna, pero estuvo junto con Bruna "por pena". Además, se conocen desde el 2011 y la actriz ha dejado en claro que son grandes amigos. Un detalle es que estará de vacaciones en París el siguiente año. ¿Irá por 'Ney'?