Luka Modric soltó lágrimas al recordar a su pequeño amigo con síndrome de down [VIDEO]

Luka Modric quedó totalmente conmovido después de haber recibido el mensaje de su amigo Peter, un joven fan con una característica especial y 'The Best' no dudó en soltar unas lágrimas de emoción después de escuchar cada una de sus palabras. Peter es un niño con Síndrome de Down con el que celebró en el mes de Julio el 'Subcampeonato de Croacia' en Rusia 2018.

Después de haber sido elegido como el mejor jugador de la Copa Mundial de FIFA, el volante croata del Real Madrid se ganó unos fuertes aplausos, porque fuera del terreno de juego realizó un gesto con el pequeño Peter que jamás será olvidado: porque lo subió al escenario a celebrar con toda la selección, la espectacular hazaña alcanzada en territorio ruso.

Cuatro meses después de esta situación, Peter envió un mensaje a Luka Modric y fue el programa deportivo español 'Jugones' que se lo hizo saber. El 'hobbit' no tenía en sus planes darle atención a la prensa deportiva y se estaba yendo directo al autobús, pero el reportero del programa de "La Sexta" le informó de este mensaje y no dudó en verlo.

El mensaje de la hermana de Peter es: "Luka Modric muchas gracias, tienes un corazón enorme". Respuesta de Luka Modric inmediata después de haberse visto con el niño en el mes de Julio, totalmente feliz y jubiloso por haber destacado en Rusia 2018: "Increíble, me emociona ver esto. Es algo impresionante", sostuvo el 'The Best' que también luchará por ganar 'El Balón de Oro 2018'.

EL DATO:

Luka Modric ejerce desde hace 3 temporadas la capitanía de Croacia, su amigo Iván Rakitic es el segundo referente.