¡Falta un Guerrero! La preocupante falta de gol de los delanteros de la Selección Peruana

Perú fue uno antes y otro después del Mundial de Rusia. Si bien la Selección Peruana ha crecido en los últimos meses -futbolísticamente hablando-, también es cierto que ha visto mermado su rendimiento ofensivo desde que Paolo Guerrero salió de la cancha.

La Blanquirroja no tiene un referente de área. Con Raúl Ruidiaz no es suficiente y eso es algo que se nota en los amistosos que ha venido afrontando el equipo post Mundial. Aunque Perú genere, de nada sirve si no convierte.

Las estadísticas son negativas en cuanto efectividad. En los cinco amistosos luego de Rusia, ningún jugador ofensivo ha podido marcar. El último atacante en gritar la palabra bendita fue el mismo Guerrero, en el 2-0 ante Australia que marcó la despedida de la Copa del Mundo.

Desde entonces, Ricardo Gareca intentó aliviar la ausencia del “Depredador” con Ruidíaz, pero el menudo goleador no es el mismo de los 13 goles en media temporada en Estados Unidos. La “Pulga” ha sido titular en 4 partidos y en ninguno vio el gol.

El “Tigre” también probó en la posición de “9” a Jefferson Farfán y Yordy Reyna; sin embargo, tampoco fueron la solución, agudizando más la crisis de gol que padece la Bicolor.

Y como para que no quede dudas de que en este momento no existe un referente de área, los 6 goles anotados en los 5 amistosos post Mundial han sido marcados por volantes (Flores 1, y Aquino 3) y un defensa (Luis Advíncula, 1). La tarea, y con carácter de urgencia del “Tigre”, es la de buscar desde ya un “9” capaz de hacer olvidar -por el momento- a Paolo. Se extraña, aunque no suene fuerte, al capitán.