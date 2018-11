Manchester United ya sabe a quién fichar si David De Gea no renueva su contrato

En el Manchester United no quieren perder el tiempo. Ya empezaron las negociaciones con David De Gea y su representante para que el guardameta español renueve su contrato, pero todo dependerá de la parte económica. Si el cuadro inglés no llega a cumplir las expectativas del portero, este no va a firmar su renovación por las próximas temporadas y buscaría un nuevo equipo.

Ante esta situación, la directiva de los 'Diablos Rojos' ya empiezan a buscar opciones y han encontrado en la Premier League a un portero que se puso de moda desde el Mundial Rusia 2018. Estamos hablando de Jordan Pickford. El arquero que defiende al Everton es uno de los favoritos que tienen en las oficinas de Old Trafford, según apunta 'The Sun'.

Este medio inglés también afirma que en el Manchester United están listos para desembolsar una suma alta de dinero. Poco menos de 70 millones de euros estarían destinados para iniciar las negociaciones con el guardameta del Everton. Todo iniciará siempre y cuando David De Gea decida no renovar su contrato con el equipo de José Mourinho.

Jordan Pickford viene siendo titular en la Selección de Inglaterra y ha tenido muy buenas participaciones en el Mundial Rusia 2018. Además, es indiscutible en la Liga de Naciones de la UEFA y ha ayudado a su país de manera espectacular para meterse en el Final Four. Dicen que en Manchester United lo ven como el reemplazo perfecto.

DATO

Jordan Pickford firmó su renovación con los 'Toffees' hasta el 2024.