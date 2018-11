¡Ultimátum de Barcelona a Ousmane Dembélé!

Barcelona no ha tenido un buen inicio de temporada a pesar de que está líder en la Liga Santander. Los números no mienten y en casa no solo han recibido muchos goles, sino que también han dejado pasar puntos al igual que cuando sale a visitar a sus oponentes de turno. Uno de los futbolistas en cuestión es Ousmane Dembélé.

No solo por su juego. El joven extremo francés ha mostrado un comportamiento no apto de un futbolista profesional. Ha estado llegando tarde a los entrenamientos y a las concentraciones. Además, se reveló que en el vestuario es uno de los que menos se ha unido al plantel debido a que no habla mucho el idioma y se apoya con Samuel Umtiti, su compañero en la Selección de Francia.

Según apunta 'Sport', el Barcelona le dará una última oportunidad a Ousmane Dembélé para que cambie de manera drástica. Si el joven futbolista no empieza a cambiar su comportamiento y su rendimiento dentro del campo de juego, el cuadro blaugrana no lo soportará más y empezará a buscar un nuevo destino para el francés.

Ernesto Valverde fue artífice de darle la confianza suficiente al inicio de la temporada. El francés no defraudó ya que inició de manera espectacular marcando varios goles, pero partido a partido ha tenido un bajón impresionante. Tanto así que el mismo estratega español decidió cambiar el sistema para borrar a Dembélé del esquema titular.

El detalle que más le ha molestado al club fue que hace unos días el francés se ausentó del entrenamiento sin avisar previamente. Se comunicó con su entrenador una hora y media después y esto habría derramado la gota del vaso. No estuvo ante el Betis (Barcelona terminó perdiendo el encuentro) y el castigo continuará si no cambia de inmediato.