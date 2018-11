Gimnasia y Esgrima La Plata vs San Martín de SJ EN VIVO por la jornada 13 de la Superliga Argentina

Gimnasia y Esgrima La Plata recibe a San Martín San José EN VIVO en el Estadio Juan Calos Zerillo, el miércoles desde las 3:15 p.m. en partido correspondiente a la jornada 13 de la Superliga Argentina. La transmisión estará a cargo de TyC Sports, además podrás seguir el minuto a minuto vía Libero.pe.

Luego de no encontrar resultado positivo hace dos fechas, el equipo liderado por Pedro Troglio espera sacudir la irregularidad que tuvo durante la temporada, obteniendo como consecuencia ubicarse en el puesto 16 de la tabla, uno de los lugares más incómodos del torneo argentino.

Por lo que el exUniversitario tiene la obligación de ganar el encuentro ante San José, después de haber sufrido la goleada ante Racing Club por 3-0 y Belgrano por 2-0, pues es la oportunidad perfecta para escalar en la tabla y dejar atrás a un rival directo.

“El partido ante San Martín va a ser duro, porque es un equipo que no deja espacios. A nosotros sólo nos sirve la victoria. No creemos que somos meor que el resto, por eso peleamos dónde peleamos. No nos sobra nada. Este es un partido de seis puntos, porque son los tres que sacas vos y que no sacan ellos. Una final”, manifestó Pedro Troglio.

Superliga | El plantel viaja a Buenos Aires para enfrentar a Gimnasia de La Plata por la fecha 13 de la Superliga Argentina, y estos son los elegidos por Rubén Darío Forestello. #VamosVerdinegro #TodosJuntos pic.twitter.com/TLlsgqxDTb — Club Atlético San Martín (@CASanMartinSJ) 20 de noviembre de 2018

En la otra cara de la moneda, San Martín atraviesa una situación similar o más complicada, ya que se ubica en la antepenúltila posición, y llega con tres compromisos seguidos sin sumar, lo complica al once de Ruben Forestello, que tiene obligación de ganar.

Gimnasia y Esgrima La Plata vs San Martín San José se vieron las caras en ocho oportunidades, de las que, el ‘lobo’ impone supremacía con cuatro partidos ganados, dos empates y una sola vez San Martín logró obtener la victoria.

Posibles alineaciones del Gimnasia y Esgrima La Plata vs San Martín:

Gimnasia: Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi y Matías Melluso; Fabián Rinaudo; Maximiliano Comba, Juan Cataldi y Matías Gómez; Santiago Silva y Horacio Tijanovich.

DT: Pedro Troglio.

San Martín: Luis Ardente: Gonzalo Prósperi, Juan Mattia, Arián Pucheta y Federico Milo: Francisco Grahl, Marcos Gelabert, Matías Fissore, Claudio Mosca: Gustavo Villarruel y Pablo Alvarenga.

DT: Ruben Forestello.

Guía de canales del Gimnasia y Esgrima La Plata vs San Martín:

Argentina Fox Sports Premium Argentina

Bolivia TyC Sports Internacional

Chile TyC Sports Internacional

Colombia TyC Sports Internacional

Costa Rica TyC Sports Internacional

Ecuador TyC Sports Internacional

El Salvador TyC Sports Internacional

Guatemala TyC Sports Internacional

Honduras TyC Sports Internacional

Internacional Fanatiz

México TyC Sports Internacional

Nicaragua TyC Sports Internacional

Panamá TyC Sports Internacional

Paraguay TyC Sports Internacional

Perú TyC Sports Internacional

Puerto Rico TyC Sports Internacional

Uruguay TyC Sports Internacional

Venezuela TyC Sports Internacional

Horarios del Gimnasia y Esgrima La Plata vs San Martín:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3:10 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2:10 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4:10 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5:10 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9:10 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir en vivo y en directo Gimnasia y Esgrima La Plata vs San Martín?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Gimnasia y Esgrima La Plata vs San Martín. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.