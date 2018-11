Pedro Troglio dejaría a Gimnasia igual que a Universitario luego de caer en zona descenso [VIDEO]

Pedro Troglio todavía es recordado por sus diversas declaraciones que dejó en Universitario de Deportes, debido a que en un principio de temporada mencionó cosas como: "La 'U' es el más grande del Perú. Su historia lo dice, también sus hinchas. Me siento cómodo. Parece que estoy en disneylandia". Fue lo que dijo 'El Rulo' cuando se presentó como entrenador 'crema' en marzo del 2017, después de la época donde Roberto Challe ya no estaba tan firme dentro del plantel, por los malos resultados.

Cosa que después lo remarcó al principio de 2018, cuando tenía la temporada por comenzar y pretendía corregir lo dicho, pero terminó siendo aún más curioso: "La 'U' sigue siendo Disneylandia, pero con muchos juegos que no están en su lugar -risas-. Estar en un club grande es muy lindo, pero también me parece exagerado las cosas que le pasaron. No me parece normal”, esto último lo dijo en Radio Ovación y fue motivo de titulares por largas semanas.

Tiempo después, fue relacionado con Gimnasia y Esgrima de la Plata debido a la historia que hizo con ese club argentino, sondeado para sacarlo del mal momento con su 'espalda' dentro del cuadro 'lobo'. Ahí Pedro Troglio cuando empezó con este tipo de declaraciones y salió a defenderse: “Primero voy a decir que estoy feliz en la ciudad y en el club. Eso es lo más importante. Me encanta donde vivo, la paso bien, la gente es de primera. La ‘U’ es un club grande y la gente apoya, dentro del dolor apoya”.

Puso "el pecho a las balas", no se guardó nada porque entendía que todavía no era el momento de marcharse, pero fiel a su estilo, Troglio no cerró la puerta a una posible salida: "De repente mañana me levanto y digo ‘me voy’ o capaz me quedo a vivir. Hoy estoy aquí, voy a seguir laburando, voy a seguir poniendo el pecho, vamos a salir adelante y seguir apoyando a estos pibes”.

Entonces tiempo después, Pedro Troglio terminó dejando Universitario 'con mucho dolor' y tomó rumbo a Gimnasia y Esgrima de la Plata por razones mayores, se marchó y sus últimas declaraciones fueron: "Me voy satisfecho de haber dirigido a un club grande como es Universitario, pero la situación es cada vez más difícil por los problemas económicos. Espero volver un día para cerrar un sueño".

Todo esto fue un trajín de prácticamente un año entre Universitario de Deportes junto a Pedro Troglio, destacándose por encima los bajos rendimientos. Hoy la suerte nuevamente parece que le da la espalda en su natal Argentina, porque el club por el cual se inclinó para abandonar Universitario, hoy está muy complicado en zona de descenso (a dos posiciones). Y 'El Rulo' ya advirtió que podría salir del 'lobo dueño del bosque': "Hay que pensar en lo que viene con River y después analizaremos que vamos a hacer, porque estamos en una situación difícil, que preocupa. Es cierto que hay que seguir trabajando, pero el crédito se va acabando". Abriendo la puerta por si los resultados no se le dan en un futuro cercano, las dudas se plantan en el conjunto de 'La Plata'.

Entonces no sería una sorpresa que Pedro Troglio salga de Gimnasia y Esgrima de la Plata, tal cual como lo hizo con Universitario de Deportes, cuando las papas quemaban y la famosa 'espalda' no daba para más. Gimnasia se debe enfrentar a River Plate (posible campeón de Copa Libertadores) el próximo miércoles 28 en Mar del Plata por la Copa Argentina. ¿Renunciará nuevamente Pedro Troglio se pierde?

EL DATO:

Pedro Troglio ganó en su debut con Universitario el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima.