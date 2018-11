Chófer de Boca Juniors: "Me desmayé y si el asistente no tomaba el timón nos hubiéramos matado" [VIDEO]

El ataque hacia el bus de Boca Juniors es la noticia del momento, un acto totalmente de rechazo porque generó violencia que afectó a un plantel completo por piedras, gas lacrimógeno y heridas de consideración. Las lunas de la movilidad reventaron mientras se daba una curva donde esperaba una banda completa de hinchas con objetos contundentes.

'El Gringo', conocido chófer del bus donde normalmente se moviliza el plantel de Boca Juniors tuvo una situación donde se le ve claramente afectado. Se le pudo ver prácticamente cargado a rastras, el autobús fue atacado y la zona donde él conducía se vio claramente afectada, perdiendo el control del carro y por poco se genera un accidente de categoría mucho mayor.

En Radio Continental de Argentina le hicieron una nota 12 horas después de que reaccione a las polémicas imágenes que lo tuvieron como actor principal, a carne viva: "Una piedra reventó el vidrio y me pegó en las costillas. Perdí el control y Horacio Paolini tomó el control del volante", contó con mucha tranquilidad el chófer del auto 'xeneize', entrando en un detallado que puede ser muy tenebrosa.

"Si Paolini (asistente del autobús) no tomaba el volante pudo haber sido una tragedia. Cuando vi la piedra ya no recordé nada, hasta que manoteó el volante de vuelta y dije 'Estoy bien". Pero fue un segundo, como que me quedé sin aire", esto termina sorprendiendo a todos porque de un ataque cobarde hacia el bus, se hubiese visto un choque donde posiblemente todo se complicaba mil veces más.

Finalmente tuvo palabras al detalle de cómo la pasaron antes del ataque, vivencia de la lluvia de objetos contundentes y las consecuencias: "Lo peor fue cuando doblé en Lidoro Quinteros y Libertador. Ahí fue un ataque masivo. Después, cuando pasamos la rotonda, parecía que nos esperaba un ejército, como en una zona liberada. Vinimos a un partido de fútbol, no a una guerra".

EL DATO:

Boca Juniors estaría pensando pedir los puntos (ganar en mesa) de esta final en versión 'Superclásico'.