Juan Román Riquelme: “El partido entre River y Boca ya no importa”

El exjugador de Boca Juniors Juan Román Riquelme rechazó los actos violentos de este último sábado en contra del plantel ‘xenezie’, manifestando su indignación y sorpresa por el grado de violencia hacia jugadores que pudieron terminar gravemente heridos, por lo que considera que la final de la Copa Libertadores quedó desvirtuada y sin valor.

“Estoy agotado y cansado de mirar todo lo que pasó, de ver a gente que esté tirando piedras a un micro, no lo puedo creer, y la gente que está al lado, no los paren. Este partido ya no importa. Lo importante es que ningún jugador esté lastimado gravemente”, enfatizó el ‘Torero’ con molestia.

Riquelme rescata que el atentado no haya causado pérdidas humanas. “Tenemos que estar contentos que no tenemos a un jugador de Boca internado gravemente. En Panamericana pasa lo mismo y hay gente internada o muerta”, declaró el ex10.

Asimismo, Juan Román Riquelme reveló que pudo conversar con los jugadores del club ‘bostero’ después del incidente. “He hablado con algunos de los que están ahí adentro. Primero tenemos que ser conscientes que lo más importante es la salud, como pasó en aquel partido en cancha de Boca”, sentenció pidiendo que se priorice la seguridad de los integrantes del equipo.