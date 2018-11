El entrenador de Boca Juniors aseguró que “estaban en desventaja deportiva frente a River Plate”

Confirmada la postergación de la final de la Copa Libertadores, el estratega de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, habló del estado físico y psicológico de sus pupilos tras ser atacados por un grupo de hinchas de River Plate.

“Estábamos en desventaja deportiva ayer y hoy. No estábamos preparados en la previa como una final. No tuvimos la previa lógica de una final”, explicó el ‘Chapita’ en referencia al motivo del cambio de fecha del superclásico argentino. Además, enfatizó en la conducta antideportiva de los aficionados ‘millonarios’, quienes mancharon la que se perfilaba como la histórica final de la Copa Libertadores.

“Lo mejor para Boca era no jugar porque no estábamos en las mismas condiciones que River. Las 24 horas que hemos vivido no tienen nada que ver con una fiesta ni con una final de Copa Libertadores. Hace un año estamos pensando en el sueño de la Copa Libertadores y en base a eso uno le exige al jugador lo máximo en cada entrenamiento, pero estábamos en desventaja deportiva para jugar”, expresó.

En cuanto a sus esfuerzos para no suspender el duelo contó que intentó sin éxito no perder la concentración. “Traté de estar enfocado permanentemente en el partido y en lo que estábamos viviendo. Quisimos que esa situación no superara la concentración pero fue inevitable”, dijo.

Finalmente confesó que a pesar de haber aceptado acudir a la asamblea con los presidentes de la Conmebol, River Plate y Boca Juniors, esperará que accedan el reclamo en el que piden los puntos por no haberse concretado el partido el sábado como se pactó.

“Voy a asistir a la reunión a la que el presidente de la Conmebol me convocó, pero le diré que la intención de Boca es que el Tribunal de Disciplina de la Conmebol lea el expediente que Boca presentó, de unas 15 fojas, y que nos den una respuesta formal. Después veremos cuándo se juega”, sentenció Guillermo Barros Schelotto.