River Plate vs Boca Juniors: Estadio Monumental fue allanado por la Policía

La policía de la ciudad allanó el Estadio Monumental por la reventa de entradas de la Superfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Los efectivos retiraron las actas de venta de entradas y el registro de los socios para hacer una comparativa con los 300 tickets incautados el pasado viernes en la vivienda de Héctor 'Caverna' Godoy.

"Hay mucho para peritar, nos vamos con mucha información que hay que bajar del sistema. Estamos ante una contravención que posiblemente se transforme en un delito, por eso no hay detenciones al día de hoy. Con los elementos secuestrados en los allanamientos del viernes y hoy analizaremos la situación de cada una de las personas que empiezan a aparecer como responsables", declaró el fiscal Norberto Brotto.

El funcionario también se refirió a la validez de la entradas. "Tenemos una vía de investigación que hace referencia a la impresión de entradas, que son originales pero están fuera del sistema habilitado para la venta. No son truchas. Esto nos lleva a presumir con mucha certeza que hay impresión de entradas que los molinetes las acepta como válidas, pero que están fuera de sistema de ventas del club y son habilitadas. Aún no puedo asegurar si salían de River o no. Debemos analizar".

El Estadio Monumental se encuentra cerrado para los socios, solo los empleados tienen autorización para ingresar al complejo. El allanamiento se enfocó en las áreas de boletería, en la oficina de los socios y en la sala de videos.