Fabián Cubero: "Ricardo Gareca es el técnico más cabalero que conocí" [VIDEO]

Desde la temporada 1996-97 se ve a Fabián 'Poroto' Cubero defendiendo la camiseta del Club Atlético Vélez Sarfield, el lateral y centrocampista defensivo después de mucho tiempo en una nota institucional par el club recordó el Campeonato Apertura ganado en 2012, cuando Ricardo Gareca era director técnico del conjunto situado en 'Liniers'.

"Una de las cosas que siempre hablamos con Ricardo es que se daba siempre la particularidad de que en cada torneo donde yo (Cubero) anotaba, salíamos campeones. Eso nos pasó en el 2009, nos pasó en el 2011, nos pasó en el 2012 y entonces una de las anécdotas que tengo con Ricardo justamente es esa, cuando me decía: 'Estoy esperando que hagas un gol, cuándo vas hacer un gol, así me quedo tranquilo'. El 'Flaco era así, no tenía cábalas (risas)".

Situaciones que marcan la personalidad del actual seleccionador nacional de Perú, a quien se le conoce diversos tipos de cábalas con: La Novia, el color verde en los camerinos (mala suerte), prohibición de la música creada por Marc Anthony y demás artilugios que han demostrado su claro acercamiento con el azar. Todo esto le dejó buenos resultados, uno de ellos, clasificar después de 36 años a Perú en un Mundial de Fútbol.

"Los técnicos son muchos, existen varios pero Ricardo es una persona especial, con ese tipo de cosas se volvía bastante divertido para nosotros los jugadores porque sabíamos las cábalas que tenía y muchas veces hacíamos algún tipo de joda en cuanto a ese tipo de cábalas".

EL DATO:

Ricardo Gareca llegó a la Selección Peruana el 2 de marzo de 2015.

NOTA COMPLETA - RICARDO GARECA EN VÉLEZ SARFIELD: