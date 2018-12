Ángel Di María: “Creo que Lionel Messi va volver a la Selección Argentina” [VIDEO]

El Mundial Rusia 2018 se acabó hace varios meses, sin embargo, algunas selecciones continúan sufriendo las secuelas que dejó esta Copa del Mundo.

Una de estos equipos es la Selección Argentina, ya que el equipo de Jorge Sampaoli se fue eliminado en octavos de final frente al, que más adelante fuera campeón del mundo, combinado de Francia.

Desde aquel entonces, Lionel Messi no volvió a vestir los colores del cuadro albiceleste y Jorge Sampaoli dejó su cargo como entrenador siendo reemplazado por Lionel Scaloni. El astro de Barcelona no participó de los últimos amistosos del equipo argentino y por el momento no ha dejado en claro cuando hará su regreso.

Sobre este tema, uno de los principales jugadores de Argentina en los últimos años como Ángel Di María, conversó con una conocida cadena televisiva y dejó en claro que Lionel Messi volverá al combinado albiceleste.

“Creo que es normal que Lionel Messi no esté en la Selección Argentina, es el que más sufre y que se pega contra la pared cuando se consiguen malos resultados. Es el primero que quiere ganar igual que todos, pero yo creo que va volver porque sabe que tenemos una oportunidad importante”, afirmó el atacante del PSG.

Asimismo, mostró su respaldo a la continuidad de Lionel Scaloni al mando del cuadro albiceleste: “Creo que de quedarse Lionel Scaloni le hará muy bien a la Selección Argentina, ya que es una gran persona y trabajará con los jóvenes para darle algo más de experiencia y sabrá armar un gran equipo con los jugadores de calidad que aún no están”.