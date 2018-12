¡QUIERE MÁS! Cristiano Ronaldo aseguró que todavía no ha tocado techo

Cristiano Ronaldo dejó de lado entrenamientos, partidos y goles para referirse al lado sensible que pocos conocen. El delantero de Juventus es consciente del lugar que ocupa en el fútbol internacional, sin embargo, prefiere no tomarlo en cuenta pues considera que tiene mucho por recorrer, por lo cual se esfuerza.

“A veces mis amigos y mi familia me dicen: ‘Ey, ¿sabes que eres Cristiano Ronaldo? No puedes hacer esto’. A veces lo olvido, pero es algo bueno. Si pensara que lo he ganado todo, que tengo dinero y éxito, sería perezoso y no trabajaría duro. Prefiero no saberlo, a veces es mejor olvidarse de ser Cristiano”, expresó ‘CR7’ a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Además negó que tenga proyectos de boda con Georgina Rodríguez, con quien tiene un hijo, “Todavía no. Voy todas las semanas a la iglesia. Soy católico y voy para agradecer a Dios todo lo que me da. Cambio de iglesia todas las semanas porque en Turín puedes elegir, hay muchas. Un paparazzi me vio y pensó que me casaría. En el futuro no se si sucederá, pero ahora no está en mis planes”, declaró.

Asimismo, el momento más emotivo llegó cuando se refirió a su padre, quien falleció hace trece años. “Cuando murió mi papá, en el 2005. Ahora está feliz, y en el cielo lo ve todo. Fue difícil, pero es la vida, es así”, sentenció el exReal Madrid.