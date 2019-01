Rescatistas evalúan terminar con la búsqueda de Emiliano Sala

La búsqueda de Emiliano Sala continúa y es que su repentina desaparición terminó por conmocionar a todo el mundo. Desde el martes, día en que se perdió el rastro a la avioneta que lo transportaba hacia Cardiff, la policía de Guernsey cumple con sus labores expeditivas por tercer día consecutivo.

"Estamos comenzando una búsqueda costera usando el plano aéreo de las islas del canal de Burhou, los Casquets, Alderney, la costa del norte de la península de Cherbourg, la costa del norte de Jersey y Sark. Más información será publicada cuando esté disponible", refirieron a través de su cuenta de Twitter.

24th January

7.50am update.



We are commencing a coastal search using be Channel Islands Air Search plane of Burhou, the Casquets, Alderney, the north coast of the Cherbourg Peninsula, north coast of Jersey and then back over Sark.



Further information released when available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 de enero de 2019

Y es que en las últimas horas, una enigmática fotografía llegó a publicarse: se menciona que se avistaron bengalas de emergencia y la diección de donde estarían proviniendo sería de Burhou, isla que solo es habitada por aves.

Las esperanzas por hallar a Sala con vida son escasas, según las declaraciones del jefe de Búsqueda Aérea de las Islas del Canal de la Mancha, John Fitzgerald. "Es realmente una reserva de frailecillos, es pequeña pero puedes aterrizar en ella. El avión y los helicópteros han pasado muchas veces desde el lunes por la noche, pero no han visto nada en esa área"

"Tiene unos pocos cientos de metros de largo y ha sido saturado por helicópteros y aviones de ala fija. En este momento estamos en el aire buscando en esa área. Las bengalas de las que he visto fotos son probablemente rastros de aviones", indicó.

Este panorama obliga a replantear las acciones a policía de Guernsey, quién a través de Twitter, indicaron que evalúan con terminar la búsqueda del delantero de 28 años. A su vez, confirmaron que no hallaron a nadie en Burhou. "La búsqueda está en curso y una decisión sobre la continuación se realizará una vez que todos los activos han completado este patrón de búsqueda de la mañana [...] La isla de Burhou ha sido buscada a pie. No se ha encontrado ningún rastro de la aeronave o de los que están a bordo", concluyeron.

10.50am update



The search is ongoing and a decision about continuing will be made once all assets have completed this morning’s search pattern.



Information will be released once available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 de enero de 2019