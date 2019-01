Desde Italia llaman ‘mercenario’ a Gonzalo Higuaín por su partida al Chelsea

Gonzalo Higuaín sigue siendo noticia en Italia a pesar que ya no forma parte del AC Milan, sino que ya debutó con el Chelsea. Y es que, precisamente sobre su salida del club italiano, el Ministro del Interior le dio con palo al ‘Pipita’ por su salida y hasta le llamó ‘mercenario’.

"Estoy contento de que Higuaín se haya marchado, espero que no se deje ver más por Milán, se ha comportado de una manera indigna, no me gustan los mercenarios", señaló el Ministro del Interior de Italia sobre Gonzalo Higuaín.

Como se sabe, esta no es la primera vez en que el mismo personaje critica a Gonzalo Higuaín pupes ya lo había hecho semanas pasadas cuando el argentino se hizo expulsar contra la Juventus. "Me siento avergonzado por el comportamiento de nuestro delantero centro. Ha sido indigno",

Mientras tanto, al que sí felicitó el Ministro italiano es al flamante fichaje del AC Milan, el delantero Krzysztof Piatek de nacionalidad polaca con sus 23 años y un futuro prometedor en Europa: "Me gusta, además es comunitario".

DATO:

El Minstro italiano es un hincha confeso del AC Milan que enfrentará este martes desde las 2:45 p.m. al Napoli por los cuartos de final de la Copa Italia