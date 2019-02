¿Fracasó el 'Bono Cristiano Ronaldo' en la Juventus?

El “Bono Cristiano Ronaldo” tuvo cierto efecto positivo en las arcas de la Juventus, pero no al nivel esperado. El club invirtió US$ 200 millones de deuda -con vencimiento de cinco años- a un interés del 3,375% anual. Sin embargo, las ganancias no han sido las esperadas. Apenas se registraron US$ 250 millones en la demanda.

¿Qué sucedió? La directiva bianconera quiso aprovechar el “boom” del fichaje de Cristiano como el puente ideal para financiar sus proyectos económicos a través de bonos de deuda, y así también para atraer a nuevos inversores a la marca.

El nombre de CR7 es un peso pesado tanto en lo deportivo y lo económico, pero a sus 34 años ya no genera tanto dinero como en su época en el Real Madrid. En cierta manera los US$ 250 millones son buenos número pero nada fuera de lo extraordinario en finanzas.

NO GUARDAN A CR7

Por otro lado, el técnico Massimiliano Allegri confirmó que no le dará descanso a Cristiano y estará desde el arranque en el partido de hoy (2:30 pm. / vía ESPN 2) frente al Frosinone en el Allianz Stadium.

Se esperaba que fuera descartado pensando en el juego del miércoles ante el Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions.

DATO:

Mauro Icardi es el nuevo objetivo de la Juventus para relevar a Mario Mandzukic, según “TuttoSport”.