Juventus vs Bologna EN VIVO: Con Cristiano desde el vamos, la 'Vecchia Signora' sale por un nuevo festejo

La Juventus se mide este domingo ante el Bologna por la fecha 25 de la Serie A | El partido arrancará desde las 9:00 a.m. (hora peruana) y 3:00 p.m. (hora en España) y será transmitido EN VIVO por ESPN 2 para toda Latinoamérica.

Con Cristiano Ronaldo desde el vamos, la 'Vecchia Signora' sale con todo en busca de afianzarse en la punta del Calcio y, además, borrar la imagen que dejaron a mitad de semana ante el Atlético Madrid por la Champions League El rival a vencer es el modesto Bologna.

En tienda 'bianconera' aún tienen muy presente los festejos de José María Gimémez y Diego Godín, por lo que este partido será clave para levantar cabeza tras caer en el primer round de los octavos de la Champions y de paso ratificar su candidatura al título.

El llamado a dejar su firma es Cristiano Ronaldo, quien es el máximo goleador de la Serie A (19 dianas). El luso se apoyará con el croata Mario Mandzukic por todo el frente de ataque. La idea es clara en la 'Juve': sacar una ventaja de 16 puntos sobre el Napoli (53), escolta.

De otro lado, el Bologna está obligado a ganar en casa para así salir de los últimos lugares. Los dirigidos por Mihajlović se sitúan en la casilla 18 y un resultado diferente a la victoria sería perjudicial en sus ambiciones por mantener en Primera.

#Mihajlovic🎙: "@NicolaSansone91 put in a great performance in Rome despite still not being at 100 percent. #Edera also played well but I still expect more from him. He must play with more courage." #BolognaJuve #WeAreOne 🔴🔵 pic.twitter.com/Of3Wb49cGi