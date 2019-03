José Mourinho y su nuevo guiño al Real Madrid

Real Madrid es un equipo en el que José Mourinho mostró su mejor versión como director técnico. Es recordado por toda la afición y hasta lo pidieron de vuelta cuando Julen Lopetegui fue destituido del cargo. Sin embargo, Florentino Pérez decidió darle la oportunidad de dirigir al primer equipo a Santiago Solari, quien estaba en el Castilla. Ahora se habla mucho de que 'Mou' podría volver para la siguiente temporada a Chamartín y nuevamente soltó unas declaraciones a manera de guiño para los madridistas.

"Guardo un recuerdo fantástico en la globalidad. Trabajar para el Real Madrid ha sido una experiencia única y diferente a todas las que he tenido. Hicimos cosas fantásticas, ganamos una Liga de modo único... También tuvimos malos momentos, yo también cometí errores. Después de la experiencia de haber entrenado al Madrid, he mejorado mucho como entrenador y como persona. Estoy tranquilo", fueron las primeras palabras de José Mourinho, captado por un periodista de un programa televisivo.

Además dejó la posibilidad abierta de volver no solo al Real Madrid, sino a todos los equipos que ha dirigido. "Qué quieres que te diga, rumores son rumores. No tuve problema en regresar al Chelsea y no tendría problema en regresar a Madrid, Porto, Inter...". Sin embargo, se sinceró y dejó en claro que solo un equipo lo llamó para volver a ponerse el buzo y no es el cuadro de Chamartín.

"Es un sentimiento bueno si alguien te quiere cuando ya has estado allí, pero ya he dicho que el único equipo que me pidió regresar fue el Chelsea, no el Real Madrid. Espero no trabajar hasta junio. Conocer una liga nueva, vivir una nueva experiencia y ganar una quinta Liga en otro país porque ya he ganado en cuatro países diferentes es una opción", cerró José Mourinho.