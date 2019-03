Matías Almeyda y Hugo Sanchez protagonizaron una tensa discusión en plena entrevista en vivo [VIDEO]

Chivas de Guadalajara y las Águilas de América volverán a protagonizar el clásico del fútbol mexicano este miércoles por la Copa MX. Los equipos del ‘Piojo’ Herrera y Saturnino Cardozo buscarán su pase a la semifinales de este certamen en este trascendental encuentro.

Y en la previa de este trascendental encuentro, Matías Almeyda, ex entrenador de las Chivas, y Hugo Sánchez, histórico ex goleador del América cruzaron algunas palabras durante una entrevista en vivo en un programa deportivo mexicano.

Todo comenzó cuando el ex goleador del Real Madrid le consultó al argentino, si en un posible caso que las chivas pierdan el clásico, este volvería al cuadro mexicano. Esto incomodó a Matías Almeyda puesto que Sánchez mencionó la existencia de un ‘promotor, a lo que respondió de manera tajante.

"No tengo representante, y por ahí si David Faitelson fuera buen representante te hubiera podido llevar al Real Madrid", respondió visiblemente Matías Almeyda. Luego de ello, Hugo Sánchez no se quedó callado y afirmó que no se refirió a representante si no promotor.

Luego de este pequeño impase, ambos personajes de fútbol continuaron con su conversación en la previa de este trascendental encuentro por la Copa MX.