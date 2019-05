Jugador de Sao Paulo: "Rodrygo se convertirá pronto en ídolo en el Madrid"

Rodrygo es una de las grandes promesas del fútbol brasileño, y no es para menos tras ser fichado por el Real Madrid con 17 años. El joven atacante del Santos cuenta con un futuro alentador y en el Brasileirao lo toman de la misma forma. Uno de los jugadores del Sao Paulo cree en la capacidad del paulista para hacer historia.

Antony Matheus dos Santos destacó la proyección de su compatriota, vaticinando un gran futuro. "Rodrygo es un jugador inteligente, rápido y con una gran dinámica de juego. En poco tiempo se convertirá en un ídolo en el Madrid", declaró en una entrevista para el diario 'AS'.

El atacante del 'Tricolor' se deshizo en elogios sobre Neymar y su trayectoria en el fútbol europeo. "Neymar es un gran ídolo para todos los brasileños, por todo lo que ya conquistó en su carrera. Un jugador de la calidad de él ciertamente tiene lugar en cualquier club del mundo... y en el Madrid".

Vinicius tampoco quedó de lado en la mente de Antony Matheus, quien lo considera un fuera de serie. "Vinicius es un fenómeno. Estaba muy bien antes de la lesión y estaba siendo uno de los principales jugadores del Real Madrid. Estoy seguro de que crecerá aún más en las próximas temporadas".

Además, el atacante de 19 años recalcó a los jugadores que considera grandes en el verde y fuera de ella, como en el caso de Lionel Messi y Lucas Moura. "Siempre me he fijado en jugadores, que además de ser un ejemplo dentro del campo, son un espejo fuera del terreno de juego. Lucas Moura es un amigo personal que me da muchos consejos. También me fijo en Messi. No hace falta decir todo lo que ha conquistado en su carrera. Además, destaco el tipo de persona que es".

Finalmente, Matheus reconoció su objetivo de migrar al viejo continente y construir su legado futbolístico. "Jugar en Europa es un sueño que tengo de niño y acaba convirtiéndose en un objetivo. Me encanta ver los partidos de los principales torneos europeos, son muy dinámicos. Cada país tiene su estilo de juego y es importante hacer este análisis".