México perdió en su debut 2-1 ante Italia por Grupo B del Mundial Sub-20

En uno de los partidos inaugurales de la primera fecha del Mundial Sub-20 Polonia 2019, México no tuvo un buen debut pues venció 2-1 ante Italia Sub-20. El club azteca apeló a José Macías como su jugador más peligroso, mientras que Diego Lainez no apareció cuando el equipo lo necesitó.

Sobre los 3' minutos, David Frattesi se hizo presente en el marcador. El mediocampista italiano remató desde fuera del área pegado al palo izquierdo y el arquero no tuvo nada que hacer a pesar de su enorme intento por despejar la pelota.

Sin embargo, México encontró el empate sobre los 37' por intermedio de Roberto de la Rosa. El azteca remató de cabeza tras un saque de esquina aprovechando, además, el tremendo error que se mandó el arquero italiano en su salida.

Pero, la alegría terminó en el segundo tiempo para los mexicanos porque Luca Rannieri se encargó de anotar el gol del triunfo para Italia. El jugador de de la Fiorentina disparó a quemarropa al centro de la portería.

En el otro partido del grupo B, Ecuador y Japón se enfrentarán a las 1:30 p.m. y el encuentro lo podrás seguir EN VIVO vía DirecTV Sports en el estadio Zdzisław Krzyszkowiak.

México vs Italia EN VIVO: Minuto a Minuto

90' El árbitro agrega 4 minutos más al partido. México va con todo en busca del empate

88' Luca Ranieri ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso

86' Se vienen dos cambios. En México entra al campo Diego Hernández sustituyendo a Roberto de la Rosa y, en Ialia entra al campo Andrea Colpani sustituyendo a Salvatore Esposito

78' Cambio en Italia, entra al campo Christian Capone sustituyendo a Gianluca Scamacca.

76' Diego Lainez saca un bombazo y el arquero Plizzari rechaza la pelota con mucha dificultad

71' Roberto de la Rosa ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso

67' ¡Gooooool Luca Ranieri! ¡GOOOOOL de Italia que nuevamente se adelanta en el marcador

62' México apela a José Macías como el más desequilibrante. Ahora el delantero dispara desde fuera del área pero la pelota se va desviada

58' Pase de Efraín Oron a José Macías y este remata desde fuera del área

55' Remate parado bajo palos a rás de suelo de José Macías tras una asistencia de Roberto Meraz.

46' Remate fallado por José Macías desde fuera del área que se va alto y desviado

45' México realiza su primer cambio. Entra al campo Francisco Figueroa sustituyendo a Josué Domínguez.

¡¡Arranca la segunda mitad en Gdynia!!

45+2' FINAL DEL PRIMER TIEMPO

45' Remate fallado por Andrea Pinamonti desde el lado izquierdo. La pelota se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Luca Ranieri.

40' Roberto de la Rosa recibeo una falta en la zona defensiva. Luca Ranieri era el que cometía la falta

36' ¡Gooooool de Roberto de la Rosa! El mexicano remata de cabeza y anota el empate

34' Insiste México en busca del empate. José Macías remate parado por bajo a la izquierda tras asistencia de Josué Domínguez.

28' Ahora lo busca México. José Macías remata desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Arturo Cárdenas.

25' Remate fallado por Gianluca Scamacca desde mas de 30 metros muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado

22' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Roberto de la Rosa dispara desde fuera del área. Asistencia de Josué Domínguez.

20' El juego está detenido debido a una lesión de Davide Frattesi.

18' Diego Lainez intentó meter un centro peligro en busca de un compañero, pero primero el arquero Plizzari bota la pelota con los puños

14' Josué Macías remata desde larga distancia pero su disparo se va un desviado

12’ Remate fallado por Luca Pellegrini desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería

10’ Alessandro Tripaldelli ha recibido una falta en la zona defensiva. El mexicano osé Macías cometía la falta

6’ Gianluca Scamacca remata con la cabeza desde el centro del área y el balón se pierde por el lado derecho de la portería

3’ ¡GOOOOOOOOOOOOOL ITALIANO!! ¡Gooooool de Davide Frattesi! El italiano remata desde fuera del área y anota el primero

¡Arranca el partido por el Mundial Sub 20 de Polonia!

México vs Italia EN VIVO: alineaciones confirmas

México: C. Higuera, K. Álvarez, G. Sepúlveda, E. orona, O. León, A. Cárdenas, R. Merraz, Diego Lainez, Josué Dominguez, R. de la Rosa, J. Macías

Italia: Plizzari, Tripaldelli, Gabbia, Frattesi, Pinamonti, Scamacca, Bellanova, del Prato, Ranieri, Pellegrini y Esposito

PREVIA

México empieza su andadura en el Mundial Sub-20 con un reto enorme: Italia, cuyo boleto a la Copa del Mundo la ganó como subcampeón de Europa y que cuenta con un plantel importante pese a la ausencia de sus jugadores de élite.

El equipo de Diego Ramírez, por su parte, sí puede preciarse de tener a los dos mejores jugadores de su generación, José Juan Macías y Diego Lainez, aunque ambos recién se han integrado a la concentración de su selección en Polonia.

Aunque Lainez, del Betis, es el que auna mayor talento de México Sub 20, todas las expectativas están puestas en Macías, que acaba de clasificar al León a la final de la Liga MX gracias a sus 10 goles en el campeonato.

Ahora bien, Ramírez Deschamps no confirmó la presencia de ambos como titulares ante Italia debido a su reciente integración al plantel. "Yo tomo en cuenta el sentir del jugador y si se sienten bien o no, y si es así es muy probable que los tomemos en cuenta", afirmó.

En el bando contrario, Paolo Nicolato consideró como "un grupo difícil" el que comparten con México, Japón y Ecuador. No obstante, el italiano confía en el "trabajo realizado" y aguarda la evolución de su equipo mientras supere los obstáculos. "Queremos hacerlo bien y adquirir una experiencia valiosa", afirmó.

El delantero Andrea Pinamonti, autor de seis goles con el Frosinone en la Serie A, está llamado a liderar a una Italia que extrañará a jugadores como Gianluiggi Donnarumma, Moise Kean y Nicoló Zaniolo, en edad para jugar el Mundial Sub-20, pero que disputarán (los dos últimos) el Europeo Sub-21.

Alineaciones probables del México vs Italia Sub 20

México: Higuera, Álvarez, Orona, Sepúlveda, Cárdenas, Gutiérrez, Meráz, Domínguez, Lainez, Macías, De la Rosa.

Hora y canal del México vs Italia Sub 20

Perú: 11:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

España: 18:00 horas vía Gol

México: 11:00 horas vía Canal 5 Televisa, Televisa Deportes, Univisión TDN, Azteca Deportes, Azteca 7 y TDN

Argentina: 13:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Brasil: 13:00 horas vía SporTV 2

Colombia: 11:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Chile: 12:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Ecuador: 11:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Uruguay: 13:00 horas vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Internet: ¿Cómo ver el México vs Italia Sub 20 EN VIVO por Mundial de Polonia?

El México vs Italia Sub 20 EN VIVO será transmitido a través de DIRECTV Sports desde las 11:00 a.m.. Puedes seguir el minuto a minuto del partido por el Mundial Sub 20 2019 en Libero.pe.