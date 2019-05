Juventus descarta por completo a Pep Guardiola: "Nunca hemos tenido contacto con él"

Pep Guardiola conquistó tres títulos (Premier League, Copa de Liga y FA Cup) en la última temporada del Manchester City. Desde entonces, la prensa italiana especuló con su salida del fútbol inglés para ser el sustituto de Massimiliano Alegri en la Juventus. Sin embargo, el director deportivo Fabio Paratici ha revelado en declaraciones a Sky Sports que el técnico español no está en los planes de la "Vecchia Signora".

"Nunca tuvimos contactos con Pep Guardiola y nunca empezamos a hablar con él como nuevo Gerente de la Juventus. Tiene un contrato con el Manchester City, estos rumores son tan extraños... ", dijo Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus.

Fabio Paratici (Juventus sport director): “We never had contacts with Pep Guardiola and we never started talks with him as new Juventus manager. He has a contract with Manchester City, these rumours are so strange...” 🛑 #Juve #MCFC #ManCity #transfers