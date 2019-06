Italia vs. Grecia EN VIVO vía DIRECTVS Sports por las eliminatorias a la Eurocopa 2020

EN VIVO | Italia vs. Grecia EN DIRECTO se enfrentan este sábado 08 de junio por la fecha tres del grupo J de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. El encuentro se jugará desde las 13:45 p.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico de Atenas vía TRANSMISIÓN ONLINE de DIRECTV Sports.

Italia sale al Olímpico de Atenas en busca de mantener el liderato del grupo J de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. El cuadro de Roberto Mancini aún no logra consolidar un once titular.

"No sabemos cómo jugará Grecia, hasta ahora han elegido dos módulos diferentes, tienen jugadores valiosos. Somos Italia y tenemos que jugar para ganar. Podemos mostrar que el crecimiento continúa, el equipo ha estado jugando de la misma manera durante mucho tiempo y es una ventaja”, señaló el estratega de Italia.

Por su parte Grecia tendrá el escollo más difícil por superar en esta Eliminatoria ante Italia. El cuadro helénico ha sabido hacerse fuerte como visitar y podría pegar el golpe en el Olímpico de Atenas ante una vulnerable Italia.

Italia vs. Grecia EN VIVO | Por las eliminatorias a la Eurocopa 2020

Perú: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Portugal: 19:45 horas vía Sport TV1

Holanda: 20:45 horas vía NPO 1, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

México: 13:45 horas vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Argentina: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 15:45 horas vía Esporte Interativo Plus

Colombia: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 14:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Cómo ver el Italia vs. Grecia por Internet EN VIVO

En Internet el duelo entre Italia vs. Grecia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.