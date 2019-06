Ecuador vs Italia [ONLINE] Mundial sub vía DirecTV Sports

Ecuador vs Italia EN VIVO ONLINE EN DIRECTO| Este miércoles por el tercer puesto del Mundial Sub 20, entre la tricolor y los europeos. Este partido es programado para las 1:30 p.m. hora peruana y será trasmitidos por DirecTV, además sigue todo el fútbol en vivo y el minuto a minuto por Libero.

La Selección de Ecuador que resultó siendo la gran sorpresa del torneo, lamentablemente se quedó sin el sueño de alcanzar por primera vez el título, tras caer por la minina ante Corea del Sur en semifinales.

El partido entre ambas selecciones fue muy reñido y estuvo lleno de emociones, los dos equipos demostraron su mejor nivel, al final el país asiático se quedó con el cupo para disputar la final ante Ucrania, mientras que la 'tricolor' se medirá ante Italia por el tercer y cuarto puesto.

Por otro lado, la selección de Italia se enfrentó ante Ucrania por la otra llave de las semifinales y perdió por 1-0. Los ucranianos son otra de las selecciones que hace historia en el torneo FIFA, pues nunca habían llegado hasta la instancia final.

