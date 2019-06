México vs Canadá EN VIVO vía Televisa y TV Azteca por la fecha 2 de la Copa Oro 2019

México vs Canadá EN VIVO vía Televisa | se enfrentarán este miércoles 19 de junio desde las 9:00 p.m. (hora peruana) en el Broncos Stadium at Mile High de Denver. El partido es válido por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Oro 2019, además que será transmitido por la señal de Televisa, TV Azteca, Fox Sports, DAZN. Podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de México debutó a lo grande en la Copa Oro, pues goleó por 7-0 a su similar de Cuba en el debut. El entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino ha sabido explotar las mejores cualidades de su equipo desde que llegó y los hinchas se ilusionan con volver a levantar el trofeo para ir estirando la supremacía en la disputa de este torneo. Hasta ahora tienen 10 títulos obtenidos.

Carlos Antuna, de 21 años, fue la gran sorpresa en ese partido, pues se lució con un hat-trick. En tanto, la experiencia Raúl Jiménez también pesa en la ofensiva del ‘Tri’, celebrando un doblete, mientras que Andrés Guardado sigue siendo fundamental en la creación en la mitad de la cancha. La Selección de México tiene un rival directo y una victoria los colocará en la siguiente fase.

En tanto, la Selección de Canadá buscará su tercera estrella en la Copa Oro y desde el 2007 no pueden meterse ni en semifinales. El entrenador John Herdman elevó el nivel futbolístico y llevan un total de 7 victorias al hilo, ganando los dos últimos sin recibir dos goles. Uno fue 2-0 ante Trinidad y Tobago y el otro fue por el debut, con un contundente 4-0 sobre Martinica.

Jonathan David (2), Junior Hoilett y Scott Arfield fueron los autores de las conquitar de la Selección de Canadá. La figura de quien la defensa de México tendrá que cuidarse es Hoilett, veloz extremo que destacó con el Cardiff City de la Premier League. Los últimos duelos directos tienen la balanza a favor del ‘Tri’, con tres victorias consecutivas y en ninguna sin haber recibido gol alguno.

POSIBLES ALIENACIONES DEL MÉXICO vs CANADÁ EN VIVO

XI México: Ochoa; Rodríguez, Salcedo, Araujo, Gallardo; Rodríguez, Reyes, Guardado; Antuna, Jiménez y Alvarado.

XI Canadá: Borjan; Godinho, Hutchinson, Cornelius, Kaye; Arfield, Piette; Hoilett, Osorio, Davies y David.

COPA ORO EN VIVO: ¿A QUÉ HORA JUEGAN MÉXICO vs CANADÁ?

Perú: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 9:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

España: 4:00 a.m. (día miércoles)

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

COPA ORO EN VIVO: ¿EN QUÉ CANAL SE PODRÁ VER EL MÉXICO vs CANADÁ?

Austria: DAZN

Bosnia-Herzegovina: SportKlub 1 Serbia

Brasil: DAZN Brazil

Canadá: TSN.ca, TSN4, RDS 2, TSN GO, RDS GO, TSN5, TSN1

Costa Rica: Teletica En Vivo, Sky HD, Teletica Canal 7, Repretel Canal 6, Repretel En Vivo

El Salvador: TCS GO, Canal 4 El Salvador, Sky HD

Alemania: DAZN

Guatemala: TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Sky HD, TreceVision

Honduras: Sky HD, Telesistema Honduras

México: Univision TDN, Azteca 7, Sky HD, Canal 5 Televisa, Televisa Deportes En Vivo, Azteca

Panamá: TVMax 9, Sky HD

Portugal: Sport TV2

Reino Unido: FreeSports TV UK

Estados Unidos: Univision, Univision NOW, Fox Sports 1, Univision Deportes, Univision Deportes En Vivo

MÉXICO vs CANADÁ EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre México vs Canadá, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.