Tabla de posiciones Copa América 2019 [EN VIVO] Videos, resultados, goleadores y programación de partidos [Fixture fecha 3]

Partidos hoy Tabla de posiciones Copa América 2019 | La última fecha de los grupos A, B y C por fin dará a conocer a los ocho equipos clasificados a la ronda de cuartos de final. A continuación, disfruta EN VIVO cómo están las ubicaciones de cada grupo y las opciones de Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile, Japón y Qatar. Ver canal América TV Go EN VIVO.

En el grupo A, las cosas quedaron definidas: Brasil goleó 5-0 a un irreconocible Perú; mientras que Venezuela superó por 3-1 a Bolivia. De esta forma, el Scratch se clasificó en el primer lugar y la Vinotinto como segundo. La Blanquirroja depende de otros resultados para confirmarse su avance y La Verde quedó eliminado del torneo.

Argentina define su suerte ante Qatar en el grupo B donde el único equipo que aseguró el boleto es Colombia, que enfrentará con suplentes a Paraguay este domingo 22 de junio. En tanto, Uruguay y Chile buscarán ser las cabezas del grupo C este lunes 23 en lo que será uno de los mejores partidos de la Copa América.

Japón tiene opciones de clasificar como mejor tercero solo si derrota por más de un gol a Ecuador, luego de la derrota de la selección peruana.

Cuáles son los grupos de la Copa América 2019

Grupo A: Brasil (anfitrión), Bolivia, Venezuela, Perú.

Grupo B: Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar.

Grupo C: Uruguay, Ecuador, Japón, Chile.

Tabla de posiciones de la fecha 2 de la Copa América.

Mira la tabla de posiciones del torneo.

Resultados fecha 1 de la Copa América | Grupos A, B y C

(Grupo A) Brasil 3-0 Bolivia

(Grupo A) Perú 0-0 Venezuela

(Grupo B) Argentina 0-2 Colombia

(Grupo B) Paraguay 2-2 Qatar

(Grupo C) Uruguay 4-0 Ecuador

(Grupo C) Chile 4-0 Japón

Resultados fecha 2 de la Copa América | Grupos A, B y C

(Grupo A) Perú 3-1 Bolivia

(Grupo A) Brasil 0-0 Venezuela

(Grupo B) Colombia 1-0 Qatar

(Grupo B) Argentina 1-1 Paraguay

(Grupo C) Uruguay 2-2 Japón

(Grupo C) Chile 2-1 Ecuador

Resultados fecha 3 de la Copa América | Grupos A, B y C

(Grupo A) Brasil 5-0 Perú

(Grupo A) Venezuela 3-1 Bolivia

(Grupo B) Colombia vs. Paraguay

(Grupo B) Argentina vs. Qatar

(Grupo C) Uruguay vs. Chile

(Grupo C) Ecuador vs. Japón

Fixture Copa América 2019 | Fecha 3 En Vivo

Revisa la programación.

Grupo A



Partido: Brasil 5-0 Perú

Día: sábado 22 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 5.00 p.m. (Brasil)

Estadio Arena aCorinthians.

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Brasil: Globo TV y SportTV.

Grupo A



Partido: Venezuela 3-1 Bolivia

Día: sábado 22 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima) | 3.00 p.m. (Caracas) | 3.00 p.m. (La Paz)

Estadio Mineirao

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Grupo B

Partido: Argentina vs Qatar

Día: domingo 23 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima y Bogotá) | 4.00 p.m. (Buenos Aires y Asunción)

Estadio Arena de Gremio

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Grupo B



Partido: Colombia vs Paraguay

Día: domingo 23 de junio

Hora: 2.00 p.m. (Lima y Bogotá) | 4.00 p.m. (Buenos Aires y Asunción)

Estadio Arena Fonte Nova

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Colombia: CaracolTV, RCN Televisión, DirecTV Sports Colombia (español), Caracol Play, Deportes RCN y DirecTV Play.

Canales de Paraguay: Tigo Sports y DirecTV Sports.

Grupo C



Partido: Uruguay vs Chile

Día: lunes 24 de junio

Hora: 6.00 p.m. (Lima) | 8.00 p.m. (Montevideo y Santiago)

Estadio Maracaná

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Canales de Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay y VTV Uruguay (español).

Grupo C



Partido: Ecuador vs Chile

Día: lunes 23 de junio

Hora: 6.00 p.m. (Lima y Quito) | 8.00 p.m. (Santiago)

Estadio Mineirao

Canales de Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Canales de Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol y Teleamazonas.

Canales de Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Qué días se juegan la Copa América 2019

Fase de Grupos: Del 14 al 22 de junio.

Cuartos de final: Del 27 al 29 de junio.

Semifinales: Del dos al tres de julio.

Partido por el tercer lugar: 6 de julio.

Gran Final: 7 de julio.

Mejores terceros Copa América 2019

Dos de los tres terceros de la Copa América 2019 clasificarán a los cuartos de final. Perú, con 4 puntos, tiene buenas chances. No obstante, su -3 de diferencia de gol pone en agonía su boleto. Deberá esperar hasta la fecha final para conocer si lo consigue.

Los únicos equipos con un lugar asegurado en los cuartos de final de la Copa América 2019 son Colombia (avanzarán como primeros del grupo B) y Chile.

Tras ello, faltará definir quiénes encabezarán los grupos A y C, así como qué selecciones acabarán segundos y cuáles serán los dos mejores terceros en avanzar. Perú tiene muy buenas chances con sus cuatro puntos en Copa América.

Así se jugarán los cuartos de final

Tras la fase de grupos, la Copa América 2019 pasará a disputar los cuartos de final. Mira cómo van quedando los emparejamientos a continuación.

Fixture Copa América 2019

Revisa la programación de todos los partidos de la Copa América 2019.

En qué canales se puede ver y se transmite por TV la Copa América 2019

Perú: DirecTV Sports Peru, America Televisión (español) y América TV Go.

Estados Unidos: ESPN (inglés), Telemundo, Universo (español), ESPN3, ESPN+, WatchESPN (inglés); Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV (español).

Argentina: DirecTV Sports Argentina, TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Pública y El Trece (español).

Paraguay: Tigo Sports y DirecTV Sports.

Chile: Canal 13 (Teletrece), TVN, DirecTV y Canal del Fútbol CDF HD En Vivo.

Colombia: CaracolTV, RCN Televisión, DirecTV Sports Colombia (español), Caracol Play, Deportes RCN y DirecTV Play.

Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay y VTV Uruguay (español).

Venezuela: Venevisión y DirecTV Sports.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Canal del Futbol y Teleamazonas.

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV, Globo, GloboEsporte.com y SporTV Play

México: Azteca Uno, Azteca 7, Canal 5 Televisa, TDN (español).

Canadá: TSN y TSN Go.

Tabla de goleadores de la Copa América 2019

Everton (Brasil): 2 goles

Philippe Coutinho (Brasil): 2 goles

Alexis Sánchez (Chile): 2 goles

Eduardo Vargas (Chile): 2 goles

Duván Zapata (Colombia): 2 goles

Kōji Miyoshi: (Japón): 2 goles

Luis Suárez (Uruguay): 2 goles

Darwin Machís (Venezuela): 2 goles

Lionel Messi (Argentina): 1 gol

Marcelo Martins (Bolivia): 1 gol

Leonel Justiniano (Bolivia): 1 gol

Casemiro (Brasil): 1 gol

Dani Alves (Brasil): 1 gol

Roberto Firmino (Brasil): 1 gol

Willian (Brasil): 1 gol

Almoez Ali (Qatar): 1 gol

Erick Pulgar (Chile): 1 gol

José Pedro Fuenzalida (Chile): 1 gol

Roger Martínez (Colombia): 1 gol

Enner Valencia (Ecuador): 1 gol

Derlis González (Paraguay): 1 gol

Óscar Cardozo (Paraguay): 1 gol

Richard Sánchez (Paraguay): 1 gol

Edison Flores (Perú): 1 gol

Jefferson Farfán (Perú): 1 gol

Paolo Guerrero (Perú): 1 gol

Edinson Cavani (Uruguay): 1 gol

José María Giménez (Uruguay): 1 gol

Nicolás Lodeiro (Uruguay): 1 gol

Josef Martínez (Venezuela): 1 gol