Premier League: Liverpool muy cerca de fichar a nueva 'joya' inglesa para la próxima temporada

El pasado 4 de mayo de 2019, en el duelo entre Wolverwhampton vs Fulham, ocurrió un hecho histórico en la Premier League: se realizaba el debut del futbolista más joven del campeonato. Harvey Elliott, estamparía su nombre en el libro de recuerdos.

A sus 16 años y 30 días, superó el récord impuesto - por más de un mes - el de Matthew Briggs, quien paradójicamente también defendió los colores del Fulham. El referido equipo perdió la categoría en la campaña pasada y estaría muy cerca de decirle adiós al joven Elliott.

Y es que según la información alcanzada por The Telegraph, Liverpool ha iniciado las gestiones para lograr la contratación del extremo a pedido de Jurgen Klopp. El entrenador alemán ha seguido de cerca los dos partidos que ha tenido en el equipo principal, así como los disputados con la Sub-23 del Fulham.

Harvey Elliott también ha sido representante del selección de Inglaterra Sub-17: disputó el Mundial de la categoría celebrado el presente año en la República de Irlanda. Jugó 75 minutos en el torneo. Es una de las grandes apuestas de los 'Reds'.

No obstante, Liverpool no sería el único club poderoso de Europa que está interesado en contratarlo: se supo que FC Barcelona y Real Madrid lo tienen 'mapeado'. Eso sí, Liverpool, quien está más cerca de cerrar su incorporación, no puede formalizar las tratativas: tiene que esperar a que Elliott cumpla 17 años.

Este formalismo sería para que Elliott forme parte de la plantilla principal y ese es el principal deseo de Jurgen Klopp. Lo cierto es que todo parece indicar que Anfield tendrá un nuevo 'niño mimado'.