Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 12 de julio de 2019

Partidos de hoy viernes 12 de julio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros por semifinales de la partidos de hoy. del Clausura de la Liga 1 Movistar: César Vallejo vs Binacional, Superliga China, Liga Pro Ecuador, MLS, Premier League de Rusia y Liga de Paraguay ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 12 de julio

06.35 horas Dalian Yifan FC vs Guangzhou R&F (Superliga China)

06.35 horas Hebei vs Shanghai Shenhua

06.35 horas Henan Jianye vs Shandong Luneng

12.00 horas Arsenal Tula vs Dinamo Moscú (Premier League de Rusia)

18.00 horas DC United vs New England Revolution (MLS)

20.00 horas Houstin Dynamo vs Los Angeles FC

22.00 horas Los Angeles Galaxy vs San Jose Earhquakes

16.00 horas Deportivo Capiatá vs Sp. Luqueño (Primera División de Paraguay)

18.30 horas Guaraní vs River Plate

20.00 horas Deportivo Cuenca vs Mushuc Runa (Liga Pro Ecuador)

15.30 horas Ayacucho FC vs Carlos A. Mannucci (Liga 1 Movistar)

20.00 horas César Vallejo vs Binacional

07.00 horas Novak Djokovic vs Roberto Bautista

09.00 horas Rafael Nadal vs Roger Federer

TORNEO CLAUSURA - LIGA 1 MOVISTAR

La Liga 1 Movistar en el Perú vuelve a tener acción, luego de la para por la Copa América 2019. La primera fecha del Torneo Clausura iniciará con el Ayacucho vs Carlos A. Mannucci, ambos con irregularidades en la primera parte del año. Por la noche, la entonada César Vallejo chocará con Binacional, ganador del Apertura.



LIGA PRO DE ECUADOR

El torneo de primera división en Ecuador entra a la fecha 17, con un partidazo entre dos equipos que buscan meterse a la zona de liguilla. Deportivo Cuenca (11° con 19 puntos) recibe a Mushuc Runa (12° con 16) en busca del triunfo que puedan acercar a Emelec (8° con 23), último cupo para la lucha por el título.



MLS - ESTADOS UNIDOS

El siempre atractivo torneo estadounidense no para. DC United de Wayne Rooney recibe a New England Revolution y podría acercarse al líder de la Conferencia Este. En otro choque llamativo, pero en la zona Oeste, Los Angeles Galaxy de Zlatan Ibrahimovic enfrentará al San José del peruano Marcos López.



PRIMERA DIVISIÓN - PARAGUAY

La primera fecha del Torneo Clausura se pondrá en marcha. El irregular Deportivo Capiatá de medirá con Sp. Luqueño, mientras que Guaraní, animador del Apertura, tendrá que recibir en casa a River Plate, que ha estado en la parte media de la tabla en lo que va del 2019.



PREMIER LEAGUE - RUSIA

El competitivo torneo de primera división de Rusia se pone en marcha: el primer encuentro será protagonizado por Arsenal Tula y Dinamo Moscú. El peruano Jefferson Farfán no podrá jugar por lesión durante la primera parte del certamen, aunque estará atento a lo que haga Lokomotiv ante Rubin Kazan (lunes 15 de julio).



SUPERLIGA CHINA

La Superliga China también sigue en juego, esta vez con la jornada 17. Las atractivas figuras vuelven a tomar ritmo. Los equipos que abrirán la jornada se encuentran en la parte media-baja de la tabla de posiciones, pero los apostadores tienen conocimiento de que siempre hay buena cantidad de goles.

WIMBLEDON 2019

El torneo Wimbledon 2019 entra a su etapa de semifinales, estos son los espectaculares partidos de la jornada.