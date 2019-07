Ídolo de Brasil criticó a Neymar: "Debe volver a poner la cabeza en su sitio"

El futuro de Neymar es una incertidumbre, el '10' de la selección de Brasil no quiere continuar en el PSG. El cuadro parisino no desea contar con él, pero no lo quiere soltar 'gratis', está pidiendo 200 millones de dólares por el pase de 'Ney'. Hasta la fecha ningún equipo se animó negociar, una situación que preocupa al jugador.

Barcelona parece ser el destino, pero los azulgranas no están dispuestos a invertir por Neymar. Real Madrid es otro de los pretendientes, pero Florentino Pérez tiene a otros jugadores en mente y necesita hacer 'caja' para contratar a 'Ney'.

Hasta que se solucione su futuro, Neymar se negó entrenar con el PSG, desatando el fastidio del cuadro parisino. Ante esta situación, el mítico delantero de la selección de Brasil e ídolo de Flamengo , Bebeto, realizó un pedido especial a 'Ney'.

"Espero de todo corazón que podrá volver a poner su cabeza en su sitio. No sabe lo que representa. Debe ser un ejemplo. Debemos hablar de que marca goles, de que ayuda al equipo", señaló el exjugador.

El excampeón del Mundo con Brasil , indicó que se siente triste por cómo se maneja el Neymar, espera que en los próximas días defina su futuro y pueda volver a brillar dentro de un terreno de juego.

“Yo le apoyó mucho porque es un gran jugador y todos los equipos del mundo tienen un lugar para él. Le quiero mucho, siento mucho cariño por él, espero que pondrá su cabeza en su sitio y volverá a ser el chico feliz que nos ha hecho felices a los demás en el terreno de juego quiero hablar de los goles de Neymar y no de otras cosas, no quiero hablar de Neymar por otras cosas”.