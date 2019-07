Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY viernes 26 de julio de 2019

Partidos de HOY viernes 26 de julio, transmisión fútbol EN VIVO. La agenda futbolística se encuentra distribuida en encuentros referidos a, Liga Pro, Liga Águila, MLS, Liga MX, International Champions Cup y más.

18.30 Real Madrid vs Atlético de Madrid

19.15 LDU de Quito vs Guayaquil City

19.00 Morelia vs Atlas

19.00 Racing Club vs Unión

21.00 Tiburones Rojos vs Pachuca

Liga Águila

La liga colombiana no se detiene y esta jornada de viernes se disputará una nueva fecha más de la máxima división del fútbol cafetero entre Rionegro Águilas vs Tolima, último en la tabla de posiciones a las 19:30 (hora peruana) por la jornada 3 del Torneo Clausura.

International Champions Cup

El partido más interesante de la jornada estará a cargo del Real Madrid que se enfrentará al Atlético de Madrid, en un partido con sabor a clásico, el encuentro se realizará a las 7:00 (hora peruana).

Liga Pro – Ecuador

Guayaquil City se medirá ante LDU Quito, en un partido que llega por una jornada más de la Seria A de Ecuador, el partido está programado a las 7:30 (hora peruana).

Major League Soccer – MLS

La máxima división del fútbol norteafricano, la MLS, disputará una fecha más y esta vez tendrá como protagonistas de la jornada al New York City y al Sporting KC, partido programado a las 18:30 (hora peruana), ambos equipos marchan cuarto y quinto en la tabla de la Conferencia Este.

Liga MX – Torneo Apertura

En la jornada dos del Torneo Apertura el partido más interesante está a cargo de Monarcas Morelia de Edison Flores que se enfrenta al Atlas a las 19.00 (hora peruana).