Exfutbolista del Barcelona y campeón del mundo con Francia reveló que le hicieron extraña proposición sexual

Muchos jugadores a lo largo de su carrera futbolística reciben todo tipo de propuestas. Están las económicas, las de patrocinio y hasta de temas sexuales, tal y como lo vivió un exjugador del Barcelona y campeón del mundo con Francia.

Resulta que el exfutbolista Emmanuel Petit estuvo en boca de todos los clubes e hinchas del fútbol luego de tocar la gloria con el país anfitrión en 1998 en donde incluso llegó a marcar un gol en la final para ser considerado un emblema del ‘Gallito’.

En varias oportunidades, Petit contó que vivió un “infierno” tras su destacado papel en el Mundial aunque también generó un repunte en su vida amorosa.

“Siempre he tenido problemas con las mujeres, incluso antes de la Copa del Mundo, pero todo empeoró mucho después de 1998. Pero no me quejo, me gustó”, declaró el exmediocampista para la revista Pitch Invader.

Petit dijo que también recibió miles de invitaciones por parte de empresas y directivos importantes de aquellos años y un sinfín de números telefónicos ya que las personas buscaban un momento íntimo con él. “No recuerdo cuántas veces las mujeres, incluso las casadas, vinieron a verme, estando con sus maridos. Me daban sus números de teléfono y una vez sucedió algo muy extraño”.

Pero el exjugador del Barcelona fue más allá y detalló lo sucedido: “Una noche estaba afuera de un restaurante esperando un taxi, cuando de repente una pareja se me acercó y el hombre me hizo una proposición indecente. Quería que hiciera cosas con su esposa delante de él".

El hecho sorprendió a Petit y respondió rápidamente: “Escucha, no me muero de hambre”. Finalmente el francés agradeció la oferta y la rechazó.

Como se recuerda, Petit es muy querido en Francia ya que llegó a levantar una Liga y una Copa con el Mónaco. Además, fue parte de la etapa dorada de la Selección Francesa alzando el Mundial de 1998 y también la Eurocopa 2000.