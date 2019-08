Pega el salto: Hirving Lozano deja Holanda para llegar a un grande de Italia [FOTO]

Está casi listo. La prensa deportiva italiana asegura que Hirving Lozano habría llegado a un acuerdo con el Napoli de Italia para convertirse en nuevo jugador de este equipo. El delantero mexicano llegará al cuadro del sur del país de la bota a cambio de 42 millones de euros.

Así lo dio a conocer el reconocido periodista Fabrizio Romano quien señaló que Hirving Lozano llegaría a Italia el lunes para pasar por los exámenes médicos de rigor para luego firmar su nuevo contrato que lo vinculará con el Napoli por un tiempo aún no precisado.

“Hirving Lozano a Napoli, ¡aquí vamos! Estará en Italia la próxima semana para hacerse un examen médico y firmar su contrato. € 42M a PSV, se pagará la cláusula de liberación”, indicó el mencionado periodista en su cuenta de Twitter.

Con esta noticia, Lozano acaba con las especulaciones que lo vinculaban con otros equipos en las principales ligas del mundo. Por otro lado, Napoli parece responder con el fichaje del mexicano a la negativa de la salida de James Rodríguez en el Real Madrid.

