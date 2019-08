Mario Balotelli "No tengo nada de miedo a fracasar"

Mario Balotelli, fue presentado como nuevo jugador del Brescia, aseguró que no tiene "nada de miedo" de fracasar en su nueva etapa en el equipo de su ciudad y explicó que su objetivo es jugar la próxima Eurocopa con Italia.

"No fue tan difícil elegir al Brescia. Desde el momento en el que se me planteó fichar por el Brescia no pensé en nada más. Es mi ciudad, me puede dar todo. Y yo puedo darlo todo a esta ciudad", afirmó Balotelli en su rueda de prensa de presentación.

En una sala de prensa repleta y con cientos de aficionados esperándole en las afueras del hotel en el que se organizó el evento, Balotelli expresó su alegría por volver a Brescia, la ciudad en la que se formó en su juventud.

"No tengo nada de miedo. Los objetivos son hacer crecer este equipo, tener el apoyo de mi equipo. Miedo de que falle me parece que tenéis más vosotros (la prensa) que yo", prosiguió el delantero italiano, exjugador de Lumezzane, Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Niza y Marsella.

El nuevo número 45 del cuadro norteño se mostró calmo y sereno, decidido a ayudar a su equipo sin prestar atención a los que le critican a priori. "No suelo leer mucho, aunque sí a veces me señalan que se me critica en la prensa. Estoy acostumbrado. No puedes gustar a todos, es normal", reflexionó.

Súper Mario, como es apodado en Italia, reconoció que su objetivo es "absolutamente ir a la Eurocopa" y que el seleccionador italiano, Roberto Mancini, le llamó recientemente para felicitarle por su cumpleaños. También admitió que su madre "lloró" cuando supo que regresaría a Brescia y que estaba contentísima por volver a tenerle cerca.

EL DATO

El delantero debe cumplir cuatro jornadas de sanción por una roja directa recibida el año pasado en la Ligue 1 francesa cuando vestía la camiseta del Marsella. Su estreno podría producirse el 25 de septiembre contra el Juventus.