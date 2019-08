Cerro Porteño vs Nacional [Tigo Sports en vivo] Ver fútbol de Paraguay

De esta forma, los once soldados que pondrá Miguel Ángel Russo para duelo entre Cerro Porteño y Nacional son los siguientes: Rodrigo Muñoz; Salustiano Candia, Juan Camilo Saiz, Marcos Acosta Rojas y Daniel Rivas; Sergio Díaz, Marcelo Palau, Ángel Cardozo Lucena y Fredy Vera; Luis Fariña y Diego Churín.

Cerro Porteño tiene 11 puntos y se ubica en la tercera posición de la Copa Primera 2019 por detrás de Libertad, segundo con 15, y Olimpia, líder con 16 unidades del balompié paraguayo.

Nacional Asunción, por su parte, se ubica en la séptima casilla con 8 unidades.

A qué hora juegan EN VIVO Cerro Porteño vs Nacional por canal Tigo Sports | Asunción

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

México (Noroeste): 3.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

España: 12.00 a.m. (martes 27 de agosto)

España (Islas Canarias): 11.00 p.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Brasil: 9.00 a.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Italia: 12.00 a.m. (martes 27 de agosto)

Francia: 12.00 a.m. (martes 27 de agosto)

Alemania: 12.00 a.m. (martes 27 de agosto)

Portugal: 12.00 a.m. (martes 27 de agosto)

Holanda: 12.00 a.m. (martes 27 de agosto)

Inglaterra: 11.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Cerro Porteño vs Nacional Asunción vía Tigo Sports

Paraguay: Tigo Sports.

Argentina: Tigos Sports.

Perú: Tigo Sports.

Chile: Tigo Sports.

Colombia: Tigo Sports.

Uruguay: Tigo Sports.

Bolivia: Tigo Sports.

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO Cerro Porteño vs Nacional de Paraguay | Canales TV

Paraguay: Canal 100 (SD) y Canal 710 (HD).

Vox TV Digital: Canal 57 (SD) y Canal 1023 (HD).

Sur Multimedia : (Encarnacíon): Canal 15 (Analógico), Canal 107 (Digital) y Canal 709 (HD)

TV Cable Paraná (Ciudad del Este): Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 712 (HD)

Paraguay Mi Cable (Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque): Canal 25 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 711 (HD).

Costa Rica: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD).

Bolivia: Canal 700 (HD).

Tigo Sports +: Canal 101 (SD) y Canal 711 (HD).

El Salvador: Canal 15 (Analógico), Canal 300 (Digital) y Canal 801 (HD)

Costa Rica Coopelesca Cable e Internet: (San Carlos) y Canal 109 (Digital)

Guatemala Cable DX : (Quetzaltenango): Canal 6 (Analógico).

Argentina DirecTV: Canal 634 (SD).

Partido de hoy Clausura Liga Paraguay Copa Primera 2019 | Cerro vs Nacional Asunción

Olimpia 4-0 Deportivo Santaní

General Díaz 1-0 Libertad

Guaraní 3-1 San Lorenzo

Sol de América 1-1 Deportivo Capiatá

River Plate 1-1 Sportivo Luqueño

Partido: Nacional vs Cerro Porteño

Día: lunes 26 de agosto

Estadio Arsenio Erico (Asunción)

Hora: 6.00 p.m. (Lima); 8.00 (Asunción)

Etapa: fecha 7.

Canal: Tigo Sports.

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Cerro Porteño vs Nacional Asunción: así pagan las casas

Casa de apuestas: Inkabet

Cerro Porteño: 3.80

Empate: 3.80

Nacional Asunción: 1.80

Casa de apuestas: Betsson

Cerro Porteño: 3.75

Empate: 3.70

Nacional Asunción: 1.80

Casa de apuestas: Te Apuesto

Cerro Porteño: 3.50

Empate: 3.45

Nacional Asunción: 1.75

Casa de apuestas: Rivalo

Cerro Porteño: 3.80

Empate: 3.70

Nacional Asunción: 1.80

Casa de apuestas: Betfair

Cerro Porteño: 4.00

Empate: 3.50

Nacional Asunción: 1.75

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Cerro Porteño vs Nacional de Paraguay

Cerro Porteño: Rodrigo Muñoz; Salustiano Candia, Juan Camilo Saiz, Marcos Acosta Rojas y Daniel Rivas; Sergio Díaz, Marcelo Palau, Ángel Cardozo Lucena y Fredy Vera; Luis Fariña y Diego Churín.

Entrenador: Miguel Ángel Russo.

Nacional de Paraguay: Santiago Rojas, Carlos Espínola, Ángel Ojeda, Samuel Cáceres, Saúl Figueredo, Franco Costa, Alexis González, Miguel Paniagua, Ronaldo Báez, Leonardo Villagra y Fernando Romero.

Entrenador: Aldo Bobadilla.