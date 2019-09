Vinicius Jr. fuera de la lista de Brasil para disputar los próximos amistosos

Brasil tiene programado dos partidos amistosos ante las selecciones de Nigeria y Senegal en el mes de octubre y Tite, entrenador de la 'Verdeamarela', ya dio a conocer los jugadores con los que contará para estos duelos, siendo la gran sorpresa la exclusión de Vinicius Jr, de la lista de convocados.

Al parecer el jugador del Real Madrid no habría convencido al entrenador brasileño en los partidos que disputó ante Colombia Y Perú, por lo que habría decidido no contar con el para esta Fecha FIFA.

Su presente en el equipo madridista, no es mejor de todos, debido a que Zinedine Zidane aún no confía en el jugador en su totalidad y cada vez tiene menos minutos en el equipo 'Blanco'. Hasta el momento solo ha jugado cinco partidos y no ha podido convertir en ninguna oportunidad.

Para la posición de delanteros Tite ha convocado a seis jugadores, encabezando la lista Neymar, seguido por la estrella del Manchester City, Gabriel Jesús, completando la lista con Richarlison, Everton, Firmino y Gabigol.

Real Madrid estará presente

A pesar de no convocar a Vinicius Jr, el Real Madrid contará con varios jugadores representado al equipo en la 'Caraninha' como es el caso de Éder Militao y Carlos Casemiro, que si fueron llamados para estos encuentros amistosos.

Brasil y todas sus 'Fieras'

La selecta lista la conforman: Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras), Santos; Dani Alves (Sao Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Thiago Silva (PSG) , Marquinhos (PSG), Militao (Real Madrid), Rodrigo Caio (Flamengo); Casemiro (Real Madrid), Arthur (Barcelona), Fabinho (Liverpool), Henrique (Corinthias), Coutinho (Bayern Múnich), Paquetá (Milan); Everton, Firmino (Liverpool), Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Everton (Gremio de Porto Alegre) , Firmino (Liverpool) y Gabigol (Falemgo).