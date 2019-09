Ernesto Valverde tras derrota del Barcelona: “Me siento responsable de lo ocurrido"

Barcelona no consigue levantar la cabeza en la presente temporada. A los bajos resultados que ha ido obteniendo en La Liga 2019-2020 se sumó la dolorosa derrota por 2-0 ante Granada, sin embargo, Ernesto Valverde no dudó en poner el pecho por sus dirigidos.

“Es posible que el gol tempranero marcase el partido, pero creo que no. Siempre piensas que si hay un gol el contrario lo acusa, pero es igual. Independientemente de encajar gol o no, hay que pensar en nuestro juego. Y en casa estamos especialmente bien, pero fuera estamos especialmente mal”, declaró el técnico azulgrana en conferencia de prensa.

Valverde también confesó que la actualidad de su equipo le genera intranquilidad. “Claro que me preocupa, porque no estamos haciendo buenos partidos. Si pasa en cuatro partidos, ya es un síntoma. Independientemente de que haya gente que se ha incorporado tarde o no al equipo, no estamos bien fuera de casa”.

Así mismo, el estratega español considera que el Barcelona genera situaciones de gol pero no logra concretarlas, mientras que el Granada mostró contundencia en las chances que aparecieron. Valverde sabe que su equipo debe mejorar la culminación de las jugadas para evitar esta clase de resultados.

“Falta contundencia en la zona de finalización, aunque más en el último tercio. Ellos apretaban pero salíamos bien, porque Frenkie estaba suelto o Sergi estaba suelto, pero después no definíamos la jugada. Hay que concretar eso en juego. Nos pasó en campo del Borussia, en campo de Osasuna...”.

Además, Valverde asumió la culpa tras sumar su segunda derrota en el torneo español. “Me siento responsable de lo ocurrido. El entrenador siempre lo es. Cuando pierdes tienes que merecer ganar, y hoy no lo hemos merecido”, señaló el entrenador "culé".