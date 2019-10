Santos FC vs Palmeiras EN DIRECTO fecha, hora y canal por la fecha 24 del Brasileirao

Santos FC vs Palmeiras EN VIVO | El Peixe de Jorge Sampaoli y Christian Cueva, tiene una nueva oportunidad de ubicarse cerca del líder del Brasileirao, Flamengo, cuando reciba la visita del equipo que dirige Mano Menezes. Puedes seguir todas las incidencias desde Líbero.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Santos vs Palmeiras por el Brasileirao?

Santos vs Palmeiras se miden este miércoles 9 de octubre desde las 19:30 horas en la ciudad de Sao Paulo, en el estadio Urbano Caldeira.

¿Qué canal transmite EN VIVO Santos vs Palmeiras?

El canal encargado de transmitir EN VIVO Santos vs Palmeiras es Premiere FC en Brasil. Sin embargo, también puedes seguir todas las incidencias, mejores jugadas y goles desde Líbero.pe.

Santos vs Palmeiras EN VIVO previa

Santos sale este miércoles con el objetivo de alargar la buena racha de tres partidos sin perder. El último encuentro del "Peixe" fue triunfo de visita ante Vasco. Ahora en casa, espera seguir por la senda del triunfo.

Jorge Sampaoli sufrió la baja de Evandro por una roja directa. En su lugar ingresaría Alison para completar la volante. Mientras que la ofensiva, el DT argentino seguirá apostando por Soteldo, Tailson y Eduardo Sasha.

Este encuentro es de suma importante para Santos. Una victoria lo pone a solo cinco puntos del Flamengo, líder del Brasileirao y que está próximo a afrontar encuentros por Copa Libertadores.

Santos jugadores concentrados

Goleiros: Everson, Vanderlei e João Paulo;

Laterales: Victor Ferraz, Pará e Jorge;

Zagueros: Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar, Luiz Felipe, Luan Peres e Wagner Leonardo;

Volantes: Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jean Mota e Jobson;

Atacantes: Marinho, Tailson, Eduardo Sasha, Uribe, Venuto e Yuri Alberto.

O goleiro Everson conversa ao vivo com a imprensa no CT Rei Pelé! #AquiÉSantos https://t.co/x0HPTLCsI3 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 8, 2019

Por su parte, Palmeiras vive la misma situación del Santos. Una victoria los ponen a dos puntos del "Mengao". En los dos últimos partidos, no pasó de un empate, deuda pendiente con su gente.

Mano Menezes espera dar la sorpresa en Sao Paulo. El equipo no variaría mucho del último empate en casa ante Atlético Mineiro. En la ofensiva irán Willian, Dudu y el colombiano Borja.

Santos FC vs Palmeiras EN VIVO posibles alineaciones

Santos FC: Everson: Ferraz, Aguilar, Henrique, Pituca, Peres, Jorge, Alison, Marinho, Tailson, Eduardo Sasha

Entrenador: Jorge Sampaoli

Palmeiras: Weverton; Rocha, Victor Hugo, Barbosa, Gómez, Felipe Melo, B. Henrique, Lucas Lima, Willian, Dudu, Borja

Entrenador: Mano Menezes

Estadio Urbano Caldeira

Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza

Hora: 19:30

Santos FC vs Palmeiras EN VIVO horario de transmisión

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 6.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (jueves 10 de octubre)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (jueves 10 de octubre)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 m.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (jueves 10 de octubre)

Francia: 1.30 a.m. (jueves 10 de octubre)

Alemania: 1.30 a.m. (jueves 10 de octubre)

Portugal: 1.30 a.m. (jueves 10 de octubre)

Holanda: 1.30 a.m. (jueves 10 de octubre)

Inglaterra: 12.30 a.m. (jueves 10 de octubre