Arsenal vs Chelsea [EN VIVO vía ESPN 2]: Clásico de Londres por la fecha 20 de la Premier

ESPN EN VIVO Arsenal vs Chelsea ONLINE por Premier League | beIN Sports | RMC Sport1 | Fútbol inglés este domingo 29 de diciembre, a partir de las 9.00 a.m. (hora peruana), por la fecha 20 de la Premier. El Emirates Stadium albergará dicho encuentro.

Este fin de semana se vivirá un nuevo episodio del clásico de Londres, con dos conjuntos que necesitan los tres puntos para meterse entre los primeros lugares. Ambos entrenadores pondrán toda la carne al asador: arrancan Alexandre Lacazette y Tammy Abraham.

Los 'Gunners' están obligados a quedarse con los tres puntos no solo porque están lejos de los primeros lugares— actualmente figuran en la casilla 12 de la Premier—, sino porque juegan de local y la presión es alta por volver a repetir el último marcador cosechado en casa.

🌃 Evening sessions at the Emirates! 😍



📸 Check out the best of tonight's training photos 👇 — Arsenal (@Arsenal) December 28, 2019

La última vez que chocaron fuerzas en el Emirates Stadium, Arsenal se impuso 2-0 sobre el Chelsea—ojo, contando solo liga inglesa— con anotaciones de Alexandre Lacazette y Laurent Koscielny. El segundo mencionado ahora milita en el Girondins de Francia.

De otro lado, el Chelsea llega herido a este duelo tras perder 2-0 frente al Southampton en Stamford Bridge. Los 'blues' marchan en la cuarta casilla, con 32 unidades, a 20 puntos del líder Liverpool que este domingo podría dispararse aún más.

Mucho se ha hablado durante la semana sobre el clásico de Londres, pero otra será la historia cuando empiece a rodar la pelota. El partido será transmitido por ESPN 2 y tiene todos los ingredientes para ser el choque estelar de la fecha 20.

ALINEACIONES PROBABLES ARSENAL VS CHELSEA | PREMIER LEAGUE

Arsenal: Leno; Bellerin, Chambers, Luiz, Saka; Xhaka, Torreira; Pepe, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Chelsea: Arrizabalaga, Christensen, Tomori, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, James, Pulisic, Pedro, Abraham.

A qué hora ver Arsenal vs Chelsea EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9.00 a.m.

Estados Unidos: 9.00 a.m. (ET) / 7.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.00 p.m.

En qué canales ver ARSENAL VS CHELSEA EN VIVO ONLINE

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD, RUSH

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Francia: Canal+ Sport, RMC Sport en direct, RMC Sport 1

Alemania: Sky Go, Sky Sport 1 HD

Italia: Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport Football, NOW TV

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: DAZN

Trinidad y Tobago: Rush

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, NBCSports.com, NBCSN, UNIVERSO

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Arsenal vs Chelsea EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Premier League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Arsenal vs Chelsea EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.