Zinedine Zidane: "Jovic es el futuro, marcará muchos goles" [VIDEO]

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, respaldó a Luka Jovic con miras al partido con Valencia por las semifinales de la Supercopa Española. El delantero serbio tiene grandes chances de ser titular mañana.

"Jovic es una opción clara. Pero como siempre vamos a ver lo que pasa el miércoles. Pero es una opción importante. Él es el futuro. Está aprendiendo", dijo el entrenador francés en conferencia de prensa.

Zinedine Zidane añadió que con el atacante serbio, recientemente criticado por el técnico de su selección, hay que ir con prudencia pues aún tiene mucho por aprender en el Real Madrid.

"Va a meter muchos goles. Aunque no solo me interesan eso, me importa el jugador completo, no solo por las anotaciones que puede marcar", comentó.

Real Madrid enfrentará a Valencia en Arabia Saudita en el nuevo formato de la Supercopa Española. Zidane no contará por lesión con Hazard, Gareth Bale y Karim Benzema.